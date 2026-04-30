Nowy Bond nie nadejdzie zbyt szybko. Film napotkał na problemy

James Bond – nowy film wciąż nie ma gotowego scenariusza
Według najnowszych doniesień scenariusz filmu, za który odpowiada Steven Knight, jest wciąż bardzo daleki od ukończenia. Jednocześnie osoby kluczowe dla produkcji są zaangażowane w inne przedsięwzięcia. Denis Villeneuve skupia się obecnie na postprodukcji filmu Diuna: Część trzecia i może pozostać zajęty tym projektem aż do końca sezonu nagród w marcu 2027 roku. Sam Knight również ma napięty grafik, pracując nad kilkoma dużymi projektami, w tym kontynuacją Peaky Blinders, a także Ferrari, Oddział dla zuchwałych, oraz Roads to Freedom.
Brak postępów przekłada się bezpośrednio na opóźnienia. Po premierze Nie czas umierać w 2021 roku kolejny film o Bondzie może trafić do kin najwcześniej w 2028 roku. Oznaczałoby to najdłuższą przerwę w historii serii, dłuższą nawet niż okres między Licencja na zabijanie z 1989 roku a GoldenEye z 1995 roku.
Niepewność dotyczy nie tylko harmonogramu, ale również samej wizji projektu. Pojawiają się głosy sugerujące, że wśród decydentów narasta frustracja związana z brakiem klarownego planu.
Szefowie Amazonu i MGM są już zmęczeni samym myśleniem o przyszłości agenta 007.
Równie krytycznie sytuację ocenia James Chapman, profesor filmoznawstwa z Uniwersytetu w Leicester i historyk serii o Bondzie:
Kupili niezwykle dochodową markę, z bardzo silnie ugruntowaną tożsamością, a ja odnoszę wrażenie, że nie wiedzą, co z nią zrobić.
W teorii wybór Stevena Knighta jako scenarzysty sugeruje bardziej surowe i brutalne podejście do postaci, znane z jego wcześniejszych projektów. Nie jest jednak jasne, czy taki kierunek odpowiada zarówno Amazonowi, jak i Denisowi Villeneuve’owi. Brak wspólnej wizji może być jednym z głównych powodów obecnego impasu.
W obliczu tych problemów coraz częściej pojawia się sugestia, że produkcja potrzebuje przede wszystkim czasu na wypracowanie spójnego pomysłu. Jeśli oznacza to premierę dopiero pod koniec dekady, nawet w 2029 lub 2030 roku.
