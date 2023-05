Zdobądź 7 dni konta premium w Broken Ranks z okazji Pixel Heaven 2023

Unikalny turowy system walki znany z Heroes of Might & Magic, a wszystko to w izometrycznym rzucie rodem z Baldur's Gate. Mało? Dodaj do tego nieliniową fabułę i otwarty świat, a otrzymasz grę, która zachwyci zarówno weteranów, jak i osoby, które dopiero zaczynają przygodę z RPG – tymi słowami twórcy Broken Ranks zachęcają graczy do swojej produkcji.