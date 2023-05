Gram.pl i Actina na Pixel Heaven 2023. Odwiedź nasze stoisko – poznajcie szczegóły

Już 26 maja wystartuje tegoroczna edycja Pixel Heaven, na której nie zabraknie gram.pl i Actiny. Nie może więc zabraknąć i Was, a jeżeli chcecie zbić z nami piątkę, to zapraszamy do naszego stoiska. Będą na Was czekać wyjątkowe atrakcje. Jakie? Tego dowiecie się już wkrótce z naszych mediów społecznościowych.

Pixel Heaven 2023 – gram.pl i Actina z własnym stoiskiem

Pixel Heaven 2023 odbędzie się w dniach 26-28 maja w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych przy ulicy Mińskiej 65 w Warszawie. W tegorocznym programie znajdują się panele poświęcone 30-leciu Amigi CD32, dyskusje dotyczące gamedevu, czy twórczości artystycznej w grach wideo, a także wyjątkowi goście, w tym Jima Bagleya, Roberta Jaegera, czy Nicoli i Anthony'ego Caulfieldów. Nie zabraknie również wieczornych koncertów Katod i Jona "Jopsa" Hare. Po więcej informacji o programie zapraszamy na oficjalną stronę wydarzenia.