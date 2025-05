„Zawsze stosowaliśmy zmienne ceny” — CEO Take-Two odpowiada na plotki o GTA 6 za 100 dolarów

Wraz z rosnącymi oczekiwaniami wobec GTA 6, odżyły również plotki o potencjalnej cenie gry. Mówi się, że GTA 6 może kosztować aż 100 dolarów.

Najnowszy trailer GTA 6 skutecznie rozbudził emocje graczy. Fani wciąż zachwycają się oszałamiającą oprawą wizualną, mnóstwem aktywności i drobnych detali, które udało im się wychwycić. Gra została przesunięta na przyszły rok, a Take-Two wciąż milczy w sprawie oficjalnej ceny, choć CEO firmy próbuje poniekąd odpowiedzieć na plotki związane z wyceną GTA 6. Czy GTA 6 będzie kosztowało 100 dolarów? Tymczasem, gdy inne firmy takie jak Nintendo, podnoszą ceny swoich gier, Take-Two zaskoczyło graczy, wyceniając zapowiedziane Mafia: The Old Country na 50 dolarów. W czasach, gdy większość branży zmierza w odwrotnym kierunku, taka decyzja może być dobrą wiadomością również dla fanów GTA 6. Zapytany o tę nietypową strategię cenową, prezes Take-Two, Strauss Zelnick, stwierdził, że firma od dawna stosuje politykę tak zwanych „zmiennych cen”. Oznacza to, że ceny gier są dostosowywane do przewidywanego potencjału zarobkowego danego tytułu. Decyzje te opierają się na zasadzie „dostarczyć konsumentom znacznie większą wartość, niż wynosi cena zakupu”.

Zelnick dodał:

Naszym celem jest tworzenie najlepszej rozrywki na świecie i dostarczanie jej wszystkim odbiorcom, niezależnie od tego, gdzie się znajdują i w tym procesie musimy zapewniać im wartość. Odnosząc się do Mafia: The Old Country, powiedział: Uważamy, że to coś wyjątkowego. Wygląda świetnie i chcemy, by trafiło w ręce jak największej liczby graczy.

Zelnick podsumował to słowami: Jeśli stworzysz wielki hit, którego wszyscy chcą i którego wszyscy kupują, to przychody zadbają same o siebie. Na razie nie wiadomo, dlaczego Take-Two unika bezpośredniego odniesienia się do plotek o cenie 100 dolarów za Grand Theft Auto 6. To pewnie dlatego, iż gra wciąż jest daleka od premiery, firma najwyraźniej nie widzi potrzeby, by spieszyć się z ogłoszeniem ceny. Zapowiedź przesunięcia premiery nie zawierała szczegółów finansowych, co sugeruje, że ostateczna cena zostanie ujawniona dopiero po zakończeniu prac nad grą. Gracze martwią się jednak, że w przypadku tak ogromnej i skrupulatnie dopracowywanej produkcji, wydawca z pewnością będzie chciał sobie odbić wszystkie wydatki, a tytuł jest tak kultowy, że nawet z tak dużą podwyżką i tak zaliczy fenomenalną sprzedaż.