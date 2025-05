Rockstar dąży do perfekcji w GTA 6. Szef Take-Two poparł decyzję o opóźnieniu premiery

Wyczekiwana premiera Grand Theft Auto 6 została przesunięta , co wywołało zrozumiałe poruszenie wśród społeczności graczy. Decyzja ta, choć dla niektórych rozczarowująca, została skomentowana przez szefa Take-Two Interactive, Straussa Zelnicka, który starał się uspokoić nastroje i wyjaśnić powody tej zmiany.

Opóźnienie premiery GTA 6 pozwoli Rockstar Games doszlifować grę

W rozmowie z przedstawicielami mediów Zelnick wskazał, że przesunięcie daty premiery było podyktowane chęcią zapewnienia, aby finalny produkt spełniał najwyższe standardy, do jakich dąży studio Rockstar Games. Jak wyjaśnił, w miarę zbliżania się do zakończenia prac nad tytułem, który ma być dziełem dążącym do perfekcji, staje się coraz bardziej jasne, jakie są dalsze potrzeby w zakresie doszlifowania gry i dopracowania szczegółów.