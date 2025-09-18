Zaloguj się lub Zarejestruj

Zaskakująca decyzja obsadowa w nowym Resident Evil. Aktor wprowadzi elementy humoru?

Jakub Piwoński
2025/09/18 12:10
Kogo jak kogo, ale tego aktora w obsadzie nowego Resident Evil raczej nikt się nie spodziewał.

Po sukcesie filmu Zniknięcia, reżyser i scenarzysta Zach Cregger pracuje obecnie w Pradze nad swoim rebootem serii Resident Evil. W głównej roli wystąpi Austin Abrams, a teraz poznaliśmy kolejnego członka obsady – do filmu dołączył Paul Walter Hauser. Informację podał Deadline.

Paul Walter Hauser w Resident Evil

Hauser ma na koncie takie tytuły jak Richard Jewell, Ja, Tonya czy BlacKkKlansman. Niedawno pojawił się także w rebootcie Nagiej broni. Wkrótce aktor ma zagrać w długo oczekiwanej biografii Chrisa Farleya, nad którym prace rozpoczną się w 2026 roku. Co ciekawe, Hauser poza aktorstwem zajmuje się również wrestlingiem – występował na niezależnych ringach i w federacji AEW. Poza kilkoma rolami dramatycznymi, nie da się ukryć, że aktorem komediowym.

Scenariusz nowego Resident Evil Cregger współtworzy z Shayem Hattenem (Armia umarłych). Według pierwszych doniesień historia ma powrócić do horrorowych korzeni serii i skupić się na kurierze uwięzionym w środku wirusowej apokalipsy podczas dostarczania paczki do odległego szpitala. Czy Hauser będzie miał za zadanie wprowadzić do historii nieco humoru? Trudno powiedzieć, równie dobrze jego postać może być bliska temu, co zaprezentował w Czarnym ptaku, gdzie grał podejrzewanego o morderstwo więźnia.

Produkcja Sony będzie kontynuacją sześciu filmów w reżyserii Paula W.S. Andersona, które mimo krytyki zarobiły łącznie ponad 1,2 miliarda dolarów na całym świecie. Premiera nowej wersji została zaplanowana na 18 września 2026 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/17/paul-walter-hauser-joins-zach-creggers-resident-evil-reboot

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


