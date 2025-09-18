Zaskakująca decyzja obsadowa w nowym Resident Evil. Aktor wprowadzi elementy humoru?

Kogo jak kogo, ale tego aktora w obsadzie nowego Resident Evil raczej nikt się nie spodziewał.

Po sukcesie filmu Zniknięcia, reżyser i scenarzysta Zach Cregger pracuje obecnie w Pradze nad swoim rebootem serii Resident Evil. W głównej roli wystąpi Austin Abrams, a teraz poznaliśmy kolejnego członka obsady – do filmu dołączył Paul Walter Hauser. Informację podał Deadline.

Paul Walter Hauser w Resident Evil

Hauser ma na koncie takie tytuły jak Richard Jewell, Ja, Tonya czy BlacKkKlansman. Niedawno pojawił się także w rebootcie Nagiej broni. Wkrótce aktor ma zagrać w długo oczekiwanej biografii Chrisa Farleya, nad którym prace rozpoczną się w 2026 roku. Co ciekawe, Hauser poza aktorstwem zajmuje się również wrestlingiem – występował na niezależnych ringach i w federacji AEW. Poza kilkoma rolami dramatycznymi, nie da się ukryć, że aktorem komediowym.