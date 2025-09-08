Jedna z największych gwiazd amerykańskiej komedii lat 90. dostanie własny film

Ta śmierć wywołała szok w branży. Aktor odszedł w wieku 33 lat. Po latach Hollywood chce przywrócić jego energię na ekran.
Chris Farley był jedną z największych gwiazd amerykańskiej komedii lat 90., znanym z kultowych skeczy Saturday Night Live i filmów takich jak Tomcio Grubasek czy Wielki Biały Ninja. Niestety, aktor zmarł tragicznie w wieku zaledwie 33 lat w 1997 roku, w wyniku przedawkowania narkotyków. Teraz jego historia ma trafić na wielki ekran – jako naturalna forma hołdu dla artysty, który dla wielu wciąż pozostaje symbolem tamtej epoki, choć młodsze pokolenie zna go już tylko z opowieści.
Chris Farley – powstanie film o legendzie komedii
Warner Bros. i New Line nabyły w 2024 roku prawa do biografii Farleya. Reżyserią zajmie się Josh Gad, dla którego będzie to debiut za kamerą, a w główną rolę wcieli się Paul Walter Hauser. Gad zdradził, że projekt określany jest jako „film kostiumowy”, a prace nad budżetem i scenariuszem wciąż trwają. Zdjęcia planowane są na początek 2026 roku.
Scenariusz powstał na podstawie książki The Chris Farley Show autorstwa brata komika, Toma Farleya Jr., i Tannera Colby’ego. Nad tekstem pracowali Scott Neustadter i Michael H. Weber, znani z takich produkcji jak 500 dni miłości czy The Disaster Artist. Rodzina Farleya dała projektowi swoje błogosławieństwo.
Farley zasłynął swoim żywiołowym, fizycznym stylem humoru – jego skecze do dziś uchodzą za klasykę SNL. Uchwycenie tej unikalnej energii będzie ogromnym wyzwaniem dla Hausera, choć aktor pokazał już swój talent w rolach w Ja, Tonya, Richard Jewell czy serialu Czarny ptak. Niedawno zagrał też w Fantastyczna 4: Pierwsze kroki.
Farley był niezwykle charakterystycznym aktorem komediowym, które śmierć wywołała szok w branży. Choć wielu podchodzi do projektu z rezerwą, film o Chrisie Farleyu zapowiada się jako wyjątkowe przypomnienie postaci, która rozśmieszała miliony, a jednocześnie pozostawiła po sobie pustkę – odchodząc zdecydowanie zbyt wcześnie.
