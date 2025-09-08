Zaloguj się lub Zarejestruj

Jedna z największych gwiazd amerykańskiej komedii lat 90. dostanie własny film

Jakub Piwoński
2025/09/08 14:50
0
0

Ta śmierć wywołała szok w branży. Aktor odszedł w wieku 33 lat. Po latach Hollywood chce przywrócić jego energię na ekran.

Chris Farley był jedną z największych gwiazd amerykańskiej komedii lat 90., znanym z kultowych skeczy Saturday Night Live i filmów takich jak Tomcio Grubasek czy Wielki Biały Ninja. Niestety, aktor zmarł tragicznie w wieku zaledwie 33 lat w 1997 roku, w wyniku przedawkowania narkotyków. Teraz jego historia ma trafić na wielki ekran – jako naturalna forma hołdu dla artysty, który dla wielu wciąż pozostaje symbolem tamtej epoki, choć młodsze pokolenie zna go już tylko z opowieści.

Farley i Walter Hauser
Farley i Walter Hauser
Variety

Chris Farley – powstanie film o legendzie komedii

Warner Bros. i New Line nabyły w 2024 roku prawa do biografii Farleya. Reżyserią zajmie się Josh Gad, dla którego będzie to debiut za kamerą, a w główną rolę wcieli się Paul Walter Hauser. Gad zdradził, że projekt określany jest jako „film kostiumowy”, a prace nad budżetem i scenariuszem wciąż trwają. Zdjęcia planowane są na początek 2026 roku.

Scenariusz powstał na podstawie książki The Chris Farley Show autorstwa brata komika, Toma Farleya Jr., i Tannera Colby’ego. Nad tekstem pracowali Scott Neustadter i Michael H. Weber, znani z takich produkcji jak 500 dni miłości czy The Disaster Artist. Rodzina Farleya dała projektowi swoje błogosławieństwo.

GramTV przedstawia:

Farley zasłynął swoim żywiołowym, fizycznym stylem humoru – jego skecze do dziś uchodzą za klasykę SNL. Uchwycenie tej unikalnej energii będzie ogromnym wyzwaniem dla Hausera, choć aktor pokazał już swój talent w rolach w Ja, Tonya, Richard Jewell czy serialu Czarny ptak. Niedawno zagrał też w Fantastyczna 4: Pierwsze kroki.

Farley był niezwykle charakterystycznym aktorem komediowym, które śmierć wywołała szok w branży. Choć wielu podchodzi do projektu z rezerwą, film o Chrisie Farleyu zapowiada się jako wyjątkowe przypomnienie postaci, która rozśmieszała miliony, a jednocześnie pozostawiła po sobie pustkę – odchodząc zdecydowanie zbyt wcześnie.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/7/josh-gads-chris-farley-biopic-aims-for-early-2026-shoot-paul-walter-hauser-to-star

Tagi:

Popkultura
komedia
Paul Walter Hauser
film biograficzny
Josh Gad
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112