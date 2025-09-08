Jedna z największych gwiazd amerykańskiej komedii lat 90. dostanie własny film

Chris Farley był jedną z największych gwiazd amerykańskiej komedii lat 90., znanym z kultowych skeczy Saturday Night Live i filmów takich jak Tomcio Grubasek czy Wielki Biały Ninja. Niestety, aktor zmarł tragicznie w wieku zaledwie 33 lat w 1997 roku, w wyniku przedawkowania narkotyków. Teraz jego historia ma trafić na wielki ekran – jako naturalna forma hołdu dla artysty, który dla wielu wciąż pozostaje symbolem tamtej epoki, choć młodsze pokolenie zna go już tylko z opowieści.

Variety

Chris Farley – powstanie film o legendzie komedii

Warner Bros. i New Line nabyły w 2024 roku prawa do biografii Farleya. Reżyserią zajmie się Josh Gad, dla którego będzie to debiut za kamerą, a w główną rolę wcieli się Paul Walter Hauser. Gad zdradził, że projekt określany jest jako „film kostiumowy”, a prace nad budżetem i scenariuszem wciąż trwają. Zdjęcia planowane są na początek 2026 roku.