Filmowy reboot Resident Evil ma już swojego operatora i jest to Polak

Wolski to niebagatelna postać światowej kinematografii. Po emigracji do USA w latach 70. szybko wypracował sobie pozycję jednego z najbardziej rozchwytywanych operatorów. Ma na koncie cztery części Piratów z Karaibów, współpracę z Alexem Proyasem (Kruk), Joelem Schumacherem (Telefon), a także dziewięć filmów z Ridleyem Scottem – od Helikoptera w ogniu po Napoleona. Za Nowiny ze świata Paula Greengrassa był nominowany do Oscara, a jego ostatnim projektem była komedia romantyczna Zabierz mnie na Księżyc z Scarlett Johansson i Channingiem Tatumem.

Nowe Resident Evil ma odciąć się od akcyjnej formuły filmów Paula W.S. Andersona i Millą Jovovich w roli głównej, wracając do korzeni grozy. Sam Cregger, prywatnie fan gier Capcomu, podkreśla, że nie chce tworzyć wiernej kopii fabuły znanej z gier, lecz opowiedzieć historię, która odda doświadczenie znane z rozgrywki. Jedno jest pewne – film ma być bliski klimatem Resident Evil 4. Scenariusz współtworzy Shay Hatten (Rebel Moon, Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka), a w obsadzie znalazł się Austin Abrams, znany m.in. ze Zniknięć. Premiera zaplanowana jest na 18 września 2026 roku.