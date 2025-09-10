Filmowy reboot Resident Evil ma już swojego operatora i jest to Polak

To nazwisko znają wszyscy miłośnicy kina. Dariusz Wolski, jeden z najwybitniejszych autorów zdjęć w Hollywood i polski towar eksportowy, dołączył do ekipy nowej ekranizacji kultowej serii gier Resident Evil. Projekt nadzoruje Zach Cregger – twórca głośnych Zniknięć, jednego z największych horrorowych hitów tego lata.
Dariusz Wolski operatorem w filmie Resident Evil
Dla Creggera będzie to pierwsza współpraca z Polakiem. Wcześniej jego filmy filmowali Zach Kuperstein (Barbarzyńcy) i Larkin Seiple (Zniknięcia). Tym razem jednak po mroczny świat survival horroru sięgnie operator, który ma na koncie zdjęcia do widowisk Ridleya Scotta, Tima Burtona czy Roberta Zemeckisa.
