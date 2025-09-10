Zaloguj się lub Zarejestruj

Filmowy reboot Resident Evil ma już swojego operatora i jest to Polak

Jakub Piwoński
2025/09/10 16:10
Dariusz Wolski to światowej sławy autor zdjęć do wielu hollywoodzkich filmów.

To nazwisko znają wszyscy miłośnicy kina. Dariusz Wolski, jeden z najwybitniejszych autorów zdjęć w Hollywood i polski towar eksportowy, dołączył do ekipy nowej ekranizacji kultowej serii gier Resident Evil. Projekt nadzoruje Zach Cregger – twórca głośnych Zniknięć, jednego z największych horrorowych hitów tego lata.

Dariusz Wolski operatorem w filmie Resident Evil

Dla Creggera będzie to pierwsza współpraca z Polakiem. Wcześniej jego filmy filmowali Zach Kuperstein (Barbarzyńcy) i Larkin Seiple (Zniknięcia). Tym razem jednak po mroczny świat survival horroru sięgnie operator, który ma na koncie zdjęcia do widowisk Ridleya Scotta, Tima Burtona czy Roberta Zemeckisa.

Wolski to niebagatelna postać światowej kinematografii. Po emigracji do USA w latach 70. szybko wypracował sobie pozycję jednego z najbardziej rozchwytywanych operatorów. Ma na koncie cztery części Piratów z Karaibów, współpracę z Alexem Proyasem (Kruk), Joelem Schumacherem (Telefon), a także dziewięć filmów z Ridleyem Scottem – od Helikoptera w ogniu po Napoleona. Za Nowiny ze świata Paula Greengrassa był nominowany do Oscara, a jego ostatnim projektem była komedia romantyczna Zabierz mnie na Księżyc z Scarlett Johansson i Channingiem Tatumem.

Nowe Resident Evil ma odciąć się od akcyjnej formuły filmów Paula W.S. Andersona i Millą Jovovich w roli głównej, wracając do korzeni grozy. Sam Cregger, prywatnie fan gier Capcomu, podkreśla, że nie chce tworzyć wiernej kopii fabuły znanej z gier, lecz opowiedzieć historię, która odda doświadczenie znane z rozgrywki. Jedno jest pewne – film ma być bliski klimatem Resident Evil 4. Scenariusz współtworzy Shay Hatten (Rebel Moon, Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka), a w obsadzie znalazł się Austin Abrams, znany m.in. ze Zniknięć. Premiera zaplanowana jest na 18 września 2026 roku.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


