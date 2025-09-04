Jeden z największych hitów Warner Bros. z premierą na VOD. Film trafi do streamingu po miesiącu od kinowej premiery

Data premiera filmu w serwisach VOD jest już znana.
Wielki tegoroczny kinowy hit Warner Bros., czyli horror Zniknięcia w reżyserii Zacha Creggera już wkrótce będzie dostępny na VOD. Studio ogłosiło, że film trafi do serwisów streamingowych już w najbliższy wtorek, czyli 9 września w Ameryce, a niedługo później produkcja trafi również do innych krajów. Oznacza to, że Zniknięcia trafią na VOD po zaledwie 31 dniach od swojej kinowej premiery.
Zniknięcia z datą premiery na VOD
Od premiery 8 sierpnia film przyciąga tłumy widzów, utrzymując pozycję lidera w box office niemal przez cały okres wyświetlania. Przy budżecie produkcyjnym wynoszącym 38 milionów dolarów Zniknięcia zarobiło imponujące 140 milionów dolarów w Ameryce Północnej i 230 milionów dolarów na całym świecie. Eksperci branżowi przewidują, że sukces ten przełoży się na rynek cyfrowy, gdzie film ma szansę wygenerować znaczące przychody dla Warner Bros.
Zdolność filmu do utrzymania pierwszej pozycji przez tak długi czas świadczy o jego szerokim odbiorze i wciągającej fabule. Jesteśmy podekscytowani, że już niedługo Zniknięcia trafią do kolejnych widzów po swoim kinowym triumfie - powiedział rzecznik Warner Bros.
Jedynym momentem, w którym Zniknięcia straciło pozycję lidera, była krótka, dwudniowa ekskluzywna premiera K-popowe łowczynie demonów, która na chwilę przejęła palmę pierwszeństwa. Film Creggera szybko jednak odzyskał swoje miejsce, pokazując swoją siłę na konkurencyjnym letnim rynku.
Kiedy wszystkie dzieci z jednej klasy, z wyjątkiem jednego, tajemniczo znikają tej samej nocy i dokładnie o tej samej godzinie, społeczność zaczyna zadawać sobie pytanie, kto lub co stoi za ich zniknięciem – brzmi oficjalny opis filmu Zniknięcia.
W obsadzie znaleźli się: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, Amy Madigan, June Diane Raphael, Clayton Farris, Whitmer Thomas, Toby Huss, Luke Speakman.
