Jeden z największych hitów Warner Bros. z premierą na VOD. Film trafi do streamingu po miesiącu od kinowej premiery

Wielki tegoroczny kinowy hit Warner Bros., czyli horror Zniknięcia w reżyserii Zacha Creggera już wkrótce będzie dostępny na VOD. Studio ogłosiło, że film trafi do serwisów streamingowych już w najbliższy wtorek, czyli 9 września w Ameryce, a niedługo później produkcja trafi również do innych krajów. Oznacza to, że Zniknięcia trafią na VOD po zaledwie 31 dniach od swojej kinowej premiery.

Zniknięcia z datą premiery na VOD

Od premiery 8 sierpnia film przyciąga tłumy widzów, utrzymując pozycję lidera w box office niemal przez cały okres wyświetlania. Przy budżecie produkcyjnym wynoszącym 38 milionów dolarów Zniknięcia zarobiło imponujące 140 milionów dolarów w Ameryce Północnej i 230 milionów dolarów na całym świecie. Eksperci branżowi przewidują, że sukces ten przełoży się na rynek cyfrowy, gdzie film ma szansę wygenerować znaczące przychody dla Warner Bros.