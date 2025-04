Zaskakująca aktualizacja The Sims 4. Darmowe nowości w grze

Twórcy The Sims 4 niespodziewanie udostępnili nową aktualizację, która jest już dostępna dla wszystkich graczy. Ta niespodzianka przynosi ze sobą szereg nowych, bezpłatnych elementów do personalizacji wirtualnych domów i Simów. Wśród nowości znajdują się dekoracje, tatuaże oraz opcje odzieży utrzymane w tematyce Pride.

The Sims 4 wzbogaca się o darmowe dekoracje i ubrania

W mediach społecznościowych The Sims ukazał się krótki materiał wideo prezentujący dodane przedmioty, w tym ubrania, malowanie twarzy, tatuaże, dekoracje ścienne oraz pościel. Co istotne, wszystkie te dodatki są częścią podstawowej wersji gry, co oznacza, że każdy posiadacz The Sims 4 może z nich korzystać bez dodatkowych opłat. Aby uzyskać dostęp do nowych przedmiotów, wystarczy uruchomić grę, a aktualizacja powinna pobrać się automatycznie.