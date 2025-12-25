Assetto Corsa Competizione z ostatnią aktualizacją. Do gry trafiły oficjalne malowania GT World Challenge 2025

Ostatnia aktualizacja Assetto Corsa Competizione dodaje malowania z sezonu GT World Challenge 2025.

Do gry Assetto Corsa Competizione trafiła właśnie jej ostatnia znacząca aktualizacja, wprowadzająca oficjalne malowania z sezonu GT World Challenge 2025. Update jest już dostępny do pobrania i według zapowiedzi twórców, stanowi finalne rozszerzenie zawartości tej produkcji. Assetto Corsa Competizione z ostatnią znaczącą aktualizacją Aktualizacja, która ukazała się 22 grudnia 2025 roku, dodała: 86 nowych malowań dla GT World Challenge Europe

9 nowych malowań dla GT World Challenge America

pełny sezon GTWC Europe 2025 jako osobne mistrzostwa w trybie jednoosobowym

Gracze na PC mogą pobrać darmowy update już teraz za pośrednictwem Steama. Na ten moment nie wiadomo jednak, kiedy aktualizacja trafi na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. W czerwcu tego roku studio Kunos Simulazioni sugerowało, że rozważa dalsze wsparcie dla oficjalnej gry GT World Challenge, zapewniając fanów w mediach społecznościowych, że ”Competizione jeszcze się nie skończyło”. Dopiero podczas SimRacing Expo w październiku współzałożyciel studia, Marco Massarutto, potwierdził, że ACC nie otrzyma już większych aktualizacji poza pakietem malowań: W przypadku Competizione skupiamy się na dostarczeniu zestawu malowań na sezon 2025. Cały wysiłek zespołu koncentruje się teraz na Evo. Nowy update rozszerza listę dostępnych malowań dla wielu samochodów w grze. Wśród nich znalazły się między innymi Porsche Rutronik Racing mistrzów Endurance Cup: Alessio Picariello, Svena Müllera i Patrica Niederhausera oraz BMW M4 GT3 Evo zespołu Team WRT, którym mistrzostwo zespołowe zdobyli Charles Weerts i Kelvin Van Der Linde. Sporą atrakcją dla fanów jest również obecność samochodu Verstappen.com Racing. Do gry trafiło Ferrari 296 GT3, którym Thierry Vermeulen i Chris Lulham, reprezentujący projekt czterokrotnego mistrza świata Formuły 1 Maxa Verstappena, zdobyli tytuł w klasie Gold Cup.

Zabrakło natomiast Aston Martina AMR Vantage GT3 Evo, którym duet Vermeulen-Lulham dzielił obowiązki z Harrym Kingiem w wyścigach długodystansowych. Powodem jest brak tego modelu samochodu w Assetto Corsa Competizione. Warto przypomnieć, że poprzednia, mniejsza aktualizacja do Assetto Corsa Competizione ukazała się w październiku i dodała malowanie Alpine Esports, a także drobne poprawki wizualne, w tym zmiany w brandingu opon oraz efektach rozmycia kół, co przełożyło się na bardziej realistyczny wygląd auta w ruchu. Update z malowaniami GT World Challenge 2025 zamyka cykl rozwoju Assetto Corsa Competizione, a pełna uwaga Kunos Simulazioni skierowana jest już na nadchodzące Assetto Corsa Evo.