Zapowiedziano nową darmówkę na Steam pod koniec miesiąca. Gracze odbiorą hit w prezencie

Radosław Krajewski
2025/11/05 18:30
Trzeba się będzie postarać, aby zdobyć tę grę za darmo.

Lenovo planuje rozdać dwie kolejne darmowe gry w listopadzie. Już wcześniej zapowiedziano, że w przyszłym miesiącu gracze będą mogli całkowicie za darmo zdobyć polski hit, czyli Frostpunka od 11 bit Studios. Ale to nie koniec atrakcji i teraz poznaliśmy tytuł następnego prezentu, którym jest Children of Morta.

Children of Morta za darmo od Legion Gaming Community

Już pod koniec bieżącego miesiąca, a konkretniej 26 listopada o godzinie 19:00 czasu polskiego na stronie Legion Gaming Community wystartuje promocja z darmowym RPG Children of Morta. Jak zwykle liczba kluczy będzie mocno ograniczona, więc trzeba będzie się pośpieszyć, aby zdobyć klucz do gry. Poniżej znajdziecie pełną instrukcję, jak odebrać produkcję, gdy oferta będzie już dostępna.

W Children of Morta, grze RPG akcji charakteryzującej się podejściem do rozwoju postaci znanym z gatunku rogue-lite, wcielasz się nie w jedną postać, lecz w całą wyjątkową rodzinę bohaterów. Powalaj hordy wrogów w iście hackandslashowym stylu, przedzierając się przez proceduralnie generowane lochy, jaskinie i krainy, i poprowadź rodzinę Bergsonów, ze wszystkimi ich wadami i zaletami, do walki przeciwko nadciągającemu Zepsuciu.

Rozgrywka w Children of Morta to unikalna kombinacja przygodowego RPG akcji, hack and slasha i gry rogue-lite. Zdobywając kolejne poziomy, wzmacniasz nie tylko poszczególne postacie, ale również całą rodzinę. Bohaterowie nie giną na dobre, a w każdym lochu możesz pokierować dowolnym z nich – czytamy w opisie gry.

Aby odebrać Children of Morta za darmo, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera.

Na końcu pozostaje już tylko sfinalizować transakcję, wcześniej upewniając się, że koszt wynosi zero złotych. Po zakończeniu otrzymamy klucz, który należy wykorzystać na Steam.

Źródło:https://gaming.lenovo.com/children-of-morta-key-drops

