Zapowiedziano nową darmówkę na Steam pod koniec miesiąca. Gracze odbiorą hit w prezencie

Lenovo planuje rozdać dwie kolejne darmowe gry w listopadzie. Już wcześniej zapowiedziano, że w przyszłym miesiącu gracze będą mogli całkowicie za darmo zdobyć polski hit, czyli Frostpunka od 11 bit Studios. Ale to nie koniec atrakcji i teraz poznaliśmy tytuł następnego prezentu, którym jest Children of Morta.
Children of Morta za darmo od Legion Gaming Community
W Children of Morta, grze RPG akcji charakteryzującej się podejściem do rozwoju postaci znanym z gatunku rogue-lite, wcielasz się nie w jedną postać, lecz w całą wyjątkową rodzinę bohaterów. Powalaj hordy wrogów w iście hackandslashowym stylu, przedzierając się przez proceduralnie generowane lochy, jaskinie i krainy, i poprowadź rodzinę Bergsonów, ze wszystkimi ich wadami i zaletami, do walki przeciwko nadciągającemu Zepsuciu.
Rozgrywka w Children of Morta to unikalna kombinacja przygodowego RPG akcji, hack and slasha i gry rogue-lite. Zdobywając kolejne poziomy, wzmacniasz nie tylko poszczególne postacie, ale również całą rodzinę. Bohaterowie nie giną na dobre, a w każdym lochu możesz pokierować dowolnym z nich – czytamy w opisie gry.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!