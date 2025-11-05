Zapowiedziano nową darmówkę na Steam pod koniec miesiąca. Gracze odbiorą hit w prezencie

Lenovo planuje rozdać dwie kolejne darmowe gry w listopadzie. Już wcześniej zapowiedziano, że w przyszłym miesiącu gracze będą mogli całkowicie za darmo zdobyć polski hit, czyli Frostpunka od 11 bit Studios. Ale to nie koniec atrakcji i teraz poznaliśmy tytuł następnego prezentu, którym jest Children of Morta.

Children of Morta za darmo od Legion Gaming Community

Już pod koniec bieżącego miesiąca, a konkretniej 26 listopada o godzinie 19:00 czasu polskiego na stronie Legion Gaming Community wystartuje promocja z darmowym RPG Children of Morta. Jak zwykle liczba kluczy będzie mocno ograniczona, więc trzeba będzie się pośpieszyć, aby zdobyć klucz do gry. Poniżej znajdziecie pełną instrukcję, jak odebrać produkcję, gdy oferta będzie już dostępna.