Wielki polski hit za darmo na Steam. Poznaliśmy tytuł kolejnego prezentu

Lenovo nie zwalnia tempa i firma właśnie ogłosiła kolejne darmowe gry, które będą do odebrania dla użytkowników w najbliższych tygodniach. Jeszcze pod koniec październik gracze będą mogli zdobyć za darmo Shady Part of Me, czyli propozycją idealną na zbliżające się Halloween. Z kolei na listopad Legion Gaming Community przygotowało prawdziwy hit, czyli polski Frostpunk od 11 bit Studios.

Frostpunk za darmo od Legion Gaming Community

Dokładnie 12 listopada o godzinie 19:00 wystartuje promocja z darmowym Frostpunkiem. Warto zapisać sobie tę datę, gdyż liczba kluczy będzie mocno ograniczona i rozejdzie się w zaledwie kilka godzin. Poniżej znajdziecie instrukcję, jak odebrać grę, gdy już będzie dostępna.