Wielki polski hit za darmo na Steam. Poznaliśmy tytuł kolejnego prezentu

Lenovo nie zwalnia tempa i firma właśnie ogłosiła kolejne darmowe gry, które będą do odebrania dla użytkowników w najbliższych tygodniach. Jeszcze pod koniec październik gracze będą mogli zdobyć za darmo Shady Part of Me, czyli propozycją idealną na zbliżające się Halloween. Z kolei na listopad Legion Gaming Community przygotowało prawdziwy hit, czyli polski Frostpunk od 11 bit Studios.
Frostpunk za darmo od Legion Gaming Community
Dokładnie 12 listopada o godzinie 19:00 wystartuje promocja z darmowym Frostpunkiem. Warto zapisać sobie tę datę, gdyż liczba kluczy będzie mocno ograniczona i rozejdzie się w zaledwie kilka godzin. Poniżej znajdziecie instrukcję, jak odebrać grę, gdy już będzie dostępna.
Frostpunk to gra twórców This War of Mine, należąca do gatunku society survival. Ciepło oznacza tu życie, a każda decyzja ma swoją cenę. Mieszkańcy skutego lodem świata opracowują technologię parową, która ma pozwolić im przetrwać na obezwładniającym mrozie. Twoim zadaniem jest wybudowanie ostatniego miasta na Ziemi oraz opieka nad społeczeństwem.
Optymalizacja i gospodarowanie zasobami często ścierają się tu z empatią i podejmowaniem przemyślanych decyzji. Choć zarządzanie miastem i społeczeństwem zajmuje graczowi większość czasu, w pewnym momencie konieczne stanie się odkrywanie świata zewnętrznego, co pozwoli poznać jego historię i zrozumieć obecną sytuację – czytamy w opisie gry.
Aby odebrać Frostpunk za darmo, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera.
Na końcu pozostaje już tylko sfinalizować transakcję, wcześniej upewniając się, że koszt wynosi zero złotych. Po zakończeniu otrzymamy klucz, który należy wykorzystać na Steam.
