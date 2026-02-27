Skandal z recenzjami Resident Evil Requiem. Metacritic usuwa tekst, który został napisany przez AI

Metacritic usuwa jedną z recenzji Resident Evil Requiem, która miała zostać napisana przez AI
Według doniesień Kotaku recenzja została przypisana osobie o nazwisku Brian Merrygold, określanej jako doświadczony analityk branży iGaming oraz zakładów sportowych. Czytelnicy szybko jednak zauważyli, że autor nie posiada żadnej historii publikacji w sieci, a jego zdjęcie profilowe wygląda na wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Dodatkowe podejrzenia wzbudziła nazwa pliku graficznego, która miała wskazywać na wykorzystanie narzędzia AI do stworzenia wizerunku.
Sama recenzja otrzymała notę 9 na 10, lecz jej treść była krytykowana za ogólnikowość oraz brak konkretnych informacji o rozgrywce. W tekście pojawiały się patetyczne porównania i rozbudowane metafory, natomiast niewiele miejsca poświęcono mechanikom czy strukturze gry.
W jednym z fragmentów można było przeczytać:
Resident Evil Requiem to nie tylko triumfalne podsumowanie dynastii survival horroru Capcomu. To ryczące piłą łańcuchową i ociekające krwią świadectwo tego, dlaczego uwielbiamy dać się śmiertelnie wystraszyć. To finał, który chwyta serię za klapy, potrząsa nią i każe docenić drogę, jaką przeszła od czasów sterowania jak czołgiem w 1996 roku. Gdy inne cykle ledwo docierają do mety, RE9 wkracza z pewnością siebie Tyranta przebijającego się przez ceglaną ścianę.
W dalszej części autor przekonywał:
Po południowogotyckiej rewolucji RE7 i widowiskowych remake’ach seria przechodziła kryzys tożsamości. Ta odsłona rozwiązuje go, łącząc oba podejścia. Spaja traumę Raccoon City z nowoczesnym designem i udowadnia, że w tej nieumarłej marce wciąż tli się życie. Horror nie jest tu wyłącznie zbiorem tanich straszaków, lecz dziedzictwem, które prześladuje bohaterów tak samo, jak zaległości w naszej bibliotece gier.
Tekst został wcześniej zindeksowany przez Metacritic i uwzględniony w zbiorczym podsumowaniu ocen. Sprawa wywołała pytania o kontrolę jakości w jednym z najważniejszych agregatorów recenzji gier, z którego korzystają zarówno gracze przed zakupem, jak i wydawcy przy prezentowaniu wyników finansowych.
W rozmowie współzałożyciel Metacritic, Marc Doyle, potwierdził usunięcie spornej publikacji:
Recenzja RE Requiem oraz kilka innych tekstów Videogamer z 2026 roku zostały usunięte z Metacritic – przekazał.
Jak zauważył Andrés Aquino z redakcji Gfinity w serwisie X, profil Briana Merrygolda budził poważne wątpliwości. Konto w mediach społecznościowych miało zostać założone dopiero w październiku 2025 roku, podobnie jak profile innych autorów publikujących obecnie w serwisie.
Według źródeł cytowanych przez zagraniczne media, serwis Videogamer został przejęty przez firmę Clickout Media, a część redakcji miała zostać zwolniona. W tym samym czasie na stronie zaczęły pojawiać się treści generowane przez AI, początkowo w działach związanych z kasynami i hazardem, a następnie również w sekcjach poświęconych grom, recenzjom i publicystyce. Starsze materiały podpisane nazwiskami dziennikarzy z kilkunastoletnim stażem miały zostać zastąpione nowymi profilami.
Metacritic miał dodatkowo rozesłać do redakcji przypomnienie o polityce serwisu dotyczącej treści tworzonych przez sztuczną inteligencję:
Metacritic od 25 lat jest wiarygodnym źródłem recenzji i stosuje rygorystyczny proces weryfikacji przy dodawaniu nowych publikacji do grona krytyków. Jednak w sytuacjach takich jak sprzedaż redakcji czy całkowita wymiana zespołu mogą pojawić się problemy, w tym plagiat, kradzież treści czy inne formy nadużyć, w tym recenzje generowane przez AI.
Zgodnie z polityką Metacritic nigdy nie uwzględniamy recenzji wygenerowanych przez AI. Jeśli odkryjemy, że taka publikacja została dodana, natychmiast ją usuwamy i zawieszamy współpracę z danym podmiotem do czasu zakończenia szczegółowego dochodzenia – wyjaśnił Doyle.
Tym samym na Metacritic więcej recenzji od Videogamer już nie uświadczymy. Przynajmniej przez pewien czas. Dla reszty serwisów jest to ostrzeżenie, aby nie próbowały iść na skróty i redakcje muszą wyznacać do napisania recenzji prawdziwych autorów.
