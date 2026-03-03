Zaloguj się lub Zarejestruj

Capcom się ugiął i naprawił problem z Resident Evil 4 Remake

Radosław Krajewski
2026/03/03 11:10
0
0

Trochę to trwało, ale w końcu japoński wydawca posłuchał graczy.

Gracze pecetowej wersji Resident Evil 4 Remake mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Capcom po cichu wprowadził aktualizację do gry, która usuwa zabezpieczenie Enigma DRM. Oznacza to, że remake kultowego horroru akcji nie korzysta już ani z technologii Denuvo, ani z Enigmy.

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake – Capcom usunął Enigma DRM z gry

Na początku ubiegłego miesiąca japoński wydawca usunął zabezpieczanie Denuvo, ale w zamian wprowadził Enigma DRM. To rozwiązanie było już wcześniej stosowane w starszych tytułach firmy, jednak w przypadku Resident Evil 4 Remake okazało się, że przez nowy system zabezpieczeń gra ma obniżoną wydajność. Wielu graczy zgłaszało problemy, że po aktualizacji produkcja zaczęła działać gorzej niż przedtem.

Część użytkowników raportowała spadki płynności oraz mniej stabilne działanie gry. W sieci nie brakowało porównań, z których wynikało, że pirackie wersje działały sprawniej niż wydanie dostępne na platformie Steam. Taka sytuacja wywołała falę krytyki i stała się dla Capcomu poważnym problemem wizerunkowym.

GramTV przedstawia:

Choć wielu graczy nie spodziewało się całkowitego wycofania Enigmy, ostatecznie firma zdecydowała się na radykalny krok. Aktualna wersja gry została pozbawiona dodatkowych zabezpieczeń antypirackich, co powinno przełożyć się na lepszą wydajność i większą stabilność działania.

To kolejny przypadek, gdy Capcom usuwa kontrowersyjne technologie DRM ze swoich produkcji na PC. W przeszłości podobny los spotkał Denuvo w wybranych starszych tytułach wydawcy. Tym samym nabywcy Resident Evil 4 Remake otrzymują teraz wydanie gry, bez dodatkowej warstwy oprogramowania ingerującej w jej działanie. Warto więc pobrać najnowszą aktualizację i sprawdzić wydajność produkcji.

Źródło:https://www.dsogaming.com/news/capcom-removed-the-enigma-drm-from-resident-evil-4-remake/

Tagi:

News
PC
Steam
Capcom
aktualizacja
patch
survival horror
wydajność
Resident Evil 4 Remake
usunięcie
Enigma DRM
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112