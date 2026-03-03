Capcom się ugiął i naprawił problem z Resident Evil 4 Remake

Gracze pecetowej wersji Resident Evil 4 Remake mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Capcom po cichu wprowadził aktualizację do gry, która usuwa zabezpieczenie Enigma DRM. Oznacza to, że remake kultowego horroru akcji nie korzysta już ani z technologii Denuvo, ani z Enigmy.

Resident Evil 4 Remake – Capcom usunął Enigma DRM z gry

Na początku ubiegłego miesiąca japoński wydawca usunął zabezpieczanie Denuvo, ale w zamian wprowadził Enigma DRM. To rozwiązanie było już wcześniej stosowane w starszych tytułach firmy, jednak w przypadku Resident Evil 4 Remake okazało się, że przez nowy system zabezpieczeń gra ma obniżoną wydajność. Wielu graczy zgłaszało problemy, że po aktualizacji produkcja zaczęła działać gorzej niż przedtem.