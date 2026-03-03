Capcom się ugiął i naprawił problem z Resident Evil 4 Remake

Trochę to trwało, ale w końcu japoński wydawca posłuchał graczy.
Gracze pecetowej wersji Resident Evil 4 Remake mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Capcom po cichu wprowadził aktualizację do gry, która usuwa zabezpieczenie Enigma DRM. Oznacza to, że remake kultowego horroru akcji nie korzysta już ani z technologii Denuvo, ani z Enigmy.
Resident Evil 4 Remake – Capcom usunął Enigma DRM z gry
Na początku ubiegłego miesiąca japoński wydawca usunął zabezpieczanie Denuvo, ale w zamian wprowadził Enigma DRM. To rozwiązanie było już wcześniej stosowane w starszych tytułach firmy, jednak w przypadku Resident Evil 4 Remake okazało się, że przez nowy system zabezpieczeń gra ma obniżoną wydajność. Wielu graczy zgłaszało problemy, że po aktualizacji produkcja zaczęła działać gorzej niż przedtem.
Część użytkowników raportowała spadki płynności oraz mniej stabilne działanie gry. W sieci nie brakowało porównań, z których wynikało, że pirackie wersje działały sprawniej niż wydanie dostępne na platformie Steam. Taka sytuacja wywołała falę krytyki i stała się dla Capcomu poważnym problemem wizerunkowym.
GramTV przedstawia:
Choć wielu graczy nie spodziewało się całkowitego wycofania Enigmy, ostatecznie firma zdecydowała się na radykalny krok. Aktualna wersja gry została pozbawiona dodatkowych zabezpieczeń antypirackich, co powinno przełożyć się na lepszą wydajność i większą stabilność działania.
To kolejny przypadek, gdy Capcom usuwa kontrowersyjne technologie DRM ze swoich produkcji na PC. W przeszłości podobny los spotkał Denuvo w wybranych starszych tytułach wydawcy. Tym samym nabywcy Resident Evil 4 Remake otrzymują teraz wydanie gry, bez dodatkowej warstwy oprogramowania ingerującej w jej działanie. Warto więc pobrać najnowszą aktualizację i sprawdzić wydajność produkcji.
