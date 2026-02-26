Zaloguj się lub Zarejestruj

Kenny Omega jako Alex. Street Fighter 6 stawia na autentyczność pro-wrestlingu

Mikołaj Berlik
2026/02/26 09:10
Zobaczyliśmy nagranie zza kulis.

Najnowszy materiał wideo od Capcomu rzuca światło na proces tworzenia Alexa – nadchodzącego wojownika z Przepustki Postaci na Rok 3 w Street Fighter 6. Okazuje się, że za imponującą siłą i techniką bohatera stoi Kenny Omega, jeden z najpopularniejszych profesjonalnych wrestlerów na świecie.

Street Fighter 6 – moc pro-wrestlingu w motion capture

Wybór Omegi do roli Alexa nie jest przypadkowy. Aktor/sportowiec, prywatnie wielki fan gier wideo, wziął udział w sesjach motion capture, aby nadać ruchom Alexa niezbędną dawkę realizmu i brutalnej energii. Zwiastun pokazuje, jak techniki rzutów i uderzeń Omegi zostają przeniesione bezpośrednio do silnika gry. Alex ma dominować na ekranie swoją potężną sylwetką, zmuszając przeciwników do ciągłego zgadywania. Deweloperzy podkreślają, że Alex będzie postacią opierającą się na „mix-upach”, czyli trudnych do przewidzenia sekwencjach ruchów, oraz potężnych chwytach, na które bardzo trudno zareagować w porę.

Młody zapaśnik uważany za przyszłą gwiazdę. Debiutował z przybranym ojcem Tomem jako trenerem, ale szybko stał się heelem z powodu swojego ponurego usposobienia.

Street Fighter 6 oferuje wysoce rozwinięty system walki z trzema rodzajami sterowania – klasycznym, nowoczesnym i dynamicznym – pozwalającymi szybko dostosować grę do poziomu umiejętności.
Nowa funkcja komentarza w czasie rzeczywistym dodaje emocje związane z rywalizacją, a także zawiera łatwe do zrozumienia wyjaśnienia dotyczące rozgrywki.
Drive Gauge to nowy system zarządzania zasobami. Wykorzystaj go mądrze, aby odnieść zwycięstwo.

Fani, którzy zamierzają uczynić Alexa swoją nową „główną” postacią, nie muszą długo czekać. Alex zadebiutuje 17 marca 2026 roku jako część Year 3 Character Pass w Street Fighter 6. Zachęcamy również do przeczytania naszej recenzji gry od Capcomu, w której zdecydowaliśmy się wystawić notę 8,5 na 10.

