Kenny Omega jako Alex. Street Fighter 6 stawia na autentyczność pro-wrestlingu

Najnowszy materiał wideo od Capcomu rzuca światło na proces tworzenia Alexa – nadchodzącego wojownika z Przepustki Postaci na Rok 3 w Street Fighter 6. Okazuje się, że za imponującą siłą i techniką bohatera stoi Kenny Omega, jeden z najpopularniejszych profesjonalnych wrestlerów na świecie.

Street Fighter 6 – moc pro-wrestlingu w motion capture

Wybór Omegi do roli Alexa nie jest przypadkowy. Aktor/sportowiec, prywatnie wielki fan gier wideo, wziął udział w sesjach motion capture, aby nadać ruchom Alexa niezbędną dawkę realizmu i brutalnej energii. Zwiastun pokazuje, jak techniki rzutów i uderzeń Omegi zostają przeniesione bezpośrednio do silnika gry. Alex ma dominować na ekranie swoją potężną sylwetką, zmuszając przeciwników do ciągłego zgadywania. Deweloperzy podkreślają, że Alex będzie postacią opierającą się na „mix-upach”, czyli trudnych do przewidzenia sekwencjach ruchów, oraz potężnych chwytach, na które bardzo trudno zareagować w porę.