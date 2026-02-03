Resident Evil 4 i Resident Evil Village z językiem polskim!

Pełna lokalizacja gier od dawna nie jest żadnym standardem. Ba, w niektórych przypadkach nawet dodanie polskich napisów okazuje się wyzwaniem ponad siły.

Na szczęście dziś nie o tym. Dziś o dwóch odsłonach legendarnego cyklu, które właśnie zostały spolszczone. Dwie odsłony Resident Evil wreszcie z polską wersją językową Polski oddział Capcomu oficjalnie potwierdził, iż w Resident Evil 4 i Resident Evil Village pojawiły się napisy w języku polskim. W przypadku tej pierwszej gry musieliśmy czekać od 2023, natomiast druga na polską lokalizację czekała od 2021 roku. Aż do dziś mogliśmy bawić się w nie jedynie w języku angielskim, co zresztą było obiektem krytyki nad Wisłą.

Jak zatem skorzystać z nowej wersji językowej i przełączyć się na nią? Sprawa jest banalnie prosta. Po uruchomieniu gry wystarczy wybrać Opcje, a następnie przejść do sekcji Język. To tam od teraz widnieje również majestatyczny napis “polski”, dzięki któremu poznamy fabułę 4 oraz Village nawet, jeżeli nasz angielski nieco kuleje. Wczytywanie ramki mediów.

To więc idealna okazja, by zagrać w poprzednie odsłony jeszcze przed premierą najnowszej części cyklu. Przypomnijmy, że Resident Evil Requiem ukaże się już pod koniec tego miesiąca, tj. 27 lutego. Co istotne, produkcja ta posiadać będzie polskie napisy. Podobnie jak od teraz Resident Evil 4 i Resident Evil Village. Nie będzie mieć za to edycji kolekcjonerskiej, za co niektórzy obwiniają Prezydenta USA. W międzyczasie pojawiają się też plotki o kolejnym powstającym remake’u w ramach cyklu. W ostatnich latach Capcom odświeżał już część 2, 3 oraz 4. Teraz następne w kolejce ma być Resident Evil Code: Veronica. Jeżeli wierzyć plotkom, premiery nowej wersji tej odsłony powinniśmy oczekiwać w przeciągu kilkunastu najbliższych miesięcy.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

