Zapowiedź nowego Dooma już wkrótce? Nowe plotki podgrzewają atmosferę

Warto przypomnieć, że już w 2021 roku zaczęły pojawiać się doniesienia, że id Software poszukuje pracowników do nowego projektu, związanego blisko do Dooma, a może nawet Quake'a. Jeśli dodamy do tego fakt, że iD Software nie wydało nic od czasu Doom Eternal z 2020 roku, to może okazać się, że pogłoski mają dużo sensu.