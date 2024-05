Najnowsze premiery na Xbox i PC. Aż 20 nowych tytułów trafi do sprzedaży

Połowa maja przebiegnie w nieco spokojniejszym tonie niż kilka poprzednich tygodni. Na najbliższe siedem dni wydawcy nie zaplanowali żadnej dużej premiery, więc na rynku pojawią się same mniejsze tytuły, w tym sporo niezależnych produkcji. Niektóre z nich szczególnie warte są uwagi, więc zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą 20 gier, które już wkrótce trafią do sprzedaży.

Już w najbliższą środę na rynku pojawi się m.in. Braid Anniversary Edition, czyli nowa wersja kultowej gry indie z 2008 roku, a także swoją konsolową premierę będzie miała Indika. Dobrze zapowiada się również RPG Morbid: The Lords of Ire, a także akcyjniak Musashi vs Cthulhu, czy Read Only Memories: NEURODIVER. Poniżej znajdziecie listę wszystkich gier debiutujących w nadchodzącym tygodniu.

Xbox i PC – premiery tygodnia (13-17 maja)