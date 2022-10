Need for Speed: Unbound z prezentacją w tym tygodniu? EA podgrzewa atmosferę

Wygląda na to, że amerykańska firma wspólnie ze studiem Codemasters szykują się do oficjalnej zapowiedzi nowej odsłony serii Need for Speed.

W zeszłym tygodniu do sieci trafiły nieoficjalne doniesienia, według których nowa odsłona serii Need for Speed – mająca rzekomo otrzymać podtytuł Unbound – zadebiutuje na rynku na początku grudnia bieżącego roku. Tymczasem wiele wskazuje na to, że Electronic Arts oraz deweloperzy ze studia Codemasters szykują się do oficjalnej zapowiedzi wspomnianej produkcji. Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu amerykańska firma zaprezentuje graczom kolejną część popularnego cyklu gier wyścigowych.

Nadchodzą oficjalne informacje o nowej odsłonie serii Need for Speed

Wszystko przez wpisy opublikowane przez Electronic Arts, studio Codemasters oraz profil marki Need for Speed na portalu społecznościowym Twitter. Udostępnione posty jasno sugerują, że oficjalna zapowiedź kolejnej odsłony wspomnianego cyklu zbliża się wielkimi krokami. Dodatkowo amerykańska firma zaktualizowała grafiki na oficjalnych kontach serii w mediach społecznościowych, co również może zapowiadać, że w najbliższych dniach powinniśmy doczekać się prezentacji nowego NFS-a.



Warto wspomnieć, że jeszcze dziś Electronic Arts zaprosi graczy na prezentację rozgrywki z Dead Space Remake. Na jutro – 5 października – zaplanowano natomiast pokaz gameplayu z Wild Hearts, czyli zapowiedzianej w zeszłym tygodniu „gry o polowaniu”, którą amerykańska firma przygotowuje przy współpracy z Koei Tecmo oraz studiem Omega Force.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnią odsłoną Need for Speed jest wydany w 2019 roku Need for Speed: Heat, który pojawił się na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Need for Speed: Heat, która złapała gumę i nie ma koła zapasowego.

