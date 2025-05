Zapomniana gra z PlayStation 4 miała otrzymać sequel. Sony chciało przywrócić swoją markę

Napisałem 10-stronicową propozycję kontynuacji, która zakładała większe bitwy i tryb multiplayer. Właściwie tryb wielosoobowy był już w produkcji przy pierwszej części, ale został wstrzymany, by przenieść go do sequela.

Chcieliśmy stworzyć trylogię – The Order: 1891 i The Order: 1899 były planowane jako kolejne części. Choć trzecia gra nigdy nie weszła w fazę produkcji, miałem już rozpisaną całą historię, łącznie z wydarzeniami dziejącymi się w XX wieku – wspomina Weerasuriya.

The Order: 1886 z 2015 roku, przenosiło graczy do alternatywnej wersji wiktoriańskiego Londynu pełnego steampunkowej technologii i nadprzyrodzonych zagrożeń. Produkcja była chwalona za oszałamiającą oprawę graficzną, ale krytykowana za zbyt krótką długość, liniowość i ograniczoną rozgrywkę. Mimo mieszanych recenzji, studio Ready at Dawn miało ambitne plany dla serii.

Niestety, jak przyznaje twórca, mieszane przyjęcie pierwszej części znacząco przyczyniło się do porzucenia marki. Wcześniej o anulowaniu sequela mówił również Andrea Pessino, współzałożyciel Ready at Dawn.

Studio Ready at Dawn miało na koncie szereg udanych tytułów dla PlayStation Portable, w tym Daxter oraz wysoko oceniane odsłony God of War: Chains of Olympus i Ghost of Sparta. Po wydaniu The Order: 1886, studio skupiło się na grach VR, tworząc m.in. Lone Echo i Echo Arena, zanim w 2020 roku zostało przejęte przez firmę Meta. Niestety w 2023 roku Meta zamknęła studio.