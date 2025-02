The Order: 1886 mogło otrzymać kontynuację. Sony nie było jednak zainteresowane

Planami studia Ready at Dawn w rozmowie z MinnMax (dzięki VGC ) podzielił się Andrea Pessino. Zgodnie z przekazanymi informacjami amerykański zespół chciał przygotować kontynuację The Order: 1886. Twórcy najwyraźniej wierzyli w potencjał uniwersum i zamierzali rozwijać markę, ale Sony nie było zainteresowane sequelem wspomnianej produkcji.

Na początku sierpnia dowiedzieliśmy, że firma Meta zdecydowała się zamknąć studio Ready at Dawn . Tymczasem współzałożyciel zespołu odpowiedzialnego m.in. za serię Lone Echo udzielił wywiadu, w którym pojawiła się całkiem interesująca informacja na temat jednego z tytułów ekskluzywnych dla PlayStation 4. Okazuje się bowiem, że deweloperzy byli zainteresowani stworzeniem kontynuacji The Order: 1886.

Nie sądzę, że chodziło o wyniki sprzedaży. Myślę, że chodziło o odbiór gry przez recenzentów. Sony jest bardzo dumną grupą i słusznie, a gdyby średnia ocen [The Order: 1886 – dop. red.] oscylowała w okolicach 70 punktów, to jestem przekonany, że mielibyśmy sequel. Tylko kilka punktów więcej i byłoby ok – stwierdził Pessino.

Współzałożyciel ujawnił również, że z The Order: 1886 „wiele zostało wycięte”. We wspomnianej produkcji miało pojawić się „wiele bardziej subtelnych elementów narracyjnych”, a część elementów interaktywnych „stały się filmem”. Pessino wspomina także, że zespół potrzebował „co najmniej jeszcze jednego roku” na dokończenie gry, ale deweloperzy nie otrzymali dodatkowego czasu, co zmusiło ich do cięć.

Na koniec warto przypomnieć, że The Order: 1886 zadebiutowało na rynku w lutym 2015 roku. We wspomniany tytuł można zagrać wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5 (w ramach kompatybilności wstecznej). Jeśli z kolei jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Ready at Dawn, to zapraszamy do lektury: The Order: 1886 - recenzja.