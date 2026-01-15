Zamieszanie wokół wymagań 007 First Light. Twórcy publikują poprawioną specyfikację

Deweloperzy ze studia IO Interactive udostępnili zaktualizowane wymagania sprzętowe wersji PC gry 007 First Light, reagując na liczne uwagi społeczności. Wcześniej opublikowana specyfikacja zawierała kilka nieścisłości, które szybko zostały zauważone przez graczy i wywołały niemałe zamieszanie. Twórcy przyznali, że doszło do błędów, i zdecydowali się na oficjalną korektę.

Twórcy 007 First Light poprawiają wymagania sprzętowe na PC

Aktualizacja wymagań sprzętowych została opublikowana za pośrednictwem serwisu X. Deweloperzy przyznali, że wcześniejsza specyfikacja zawierała „niespójności”, które mogły wprowadzać graczy w błąd. Najważniejszą zmianą jest obniżenie zalecanej ilości pamięci RAM z 32 do 16 GB, co znacząco zmniejsza próg wejścia dla użytkowników PC. Skorygowano również zapis dotyczący minimalnego procesora, w którym wcześniej błędnie wskazano model z dopiskiem „K”.

Wymagania sprzętowe 007 First Light