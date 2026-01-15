Zaloguj się lub Zarejestruj

Zamieszanie wokół wymagań 007 First Light. Twórcy publikują poprawioną specyfikację

Patrycja Pietrowska
2026/01/15 17:30
Deweloperzy przyznają się do pomyłki.

Deweloperzy ze studia IO Interactive udostępnili zaktualizowane wymagania sprzętowe wersji PC gry 007 First Light, reagując na liczne uwagi społeczności. Wcześniej opublikowana specyfikacja zawierała kilka nieścisłości, które szybko zostały zauważone przez graczy i wywołały niemałe zamieszanie. Twórcy przyznali, że doszło do błędów, i zdecydowali się na oficjalną korektę.

Twórcy 007 First Light poprawiają wymagania sprzętowe na PC

Aktualizacja wymagań sprzętowych została opublikowana za pośrednictwem serwisu X. Deweloperzy przyznali, że wcześniejsza specyfikacja zawierała „niespójności”, które mogły wprowadzać graczy w błąd. Najważniejszą zmianą jest obniżenie zalecanej ilości pamięci RAM z 32 do 16 GB, co znacząco zmniejsza próg wejścia dla użytkowników PC. Skorygowano również zapis dotyczący minimalnego procesora, w którym wcześniej błędnie wskazano model z dopiskiem „K”.

Wymagania sprzętowe 007 First Light

Minimalne:

  • Procesor: Intel Core i5 9500 / AMD Ryzen 5 3500
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD RX 5700 / równoważna dedykowana karta graficzna Intel
  • RAM: 16 GB
  • VRAM: 6 GB
  • Miejsce na dysku: minimum 80 GB
  • System operacyjny: Windows 10/11, 64-bit
  • Rozdzielczość: 1080p
  • Liczba klatek: 30 FPS

Zalecane:

  • Procesor: Intel Core i5 13500 / AMD Ryzen 5 7600
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT / równoważna dedykowana karta graficzna Intel
  • RAM: 16 GB
  • VRAM: 8 GB
  • Miejsce na dysku: minimum 80 GB
  • System operacyjny: Windows 10/11, 64-bit
  • Rozdzielczość: 1080p
  • Liczba klatek: 60 FPS

007 First Light to kolejna duża produkcja IO Interactive, zaplanowana na 27 maja 2026 roku. Tytuł trafi na wszystkie kluczowe platformy, w tym PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 oraz komputery osobiste. Pierwotnie gra miała zadebiutować wcześniej, jednak pod koniec ubiegłego roku podjęto decyzję o przesunięciu premiery, aby zapewnić zespołowi dodatkowy czas na dopracowanie projektu.

Źródło:https://insider-gaming.com/007-first-light-devs-update-pc-system-requirements-after-big-blunder/

Tagi:

News
wymagania sprzętowe
IO Interactive
James Bond
007
wpadka
007 First Light
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

