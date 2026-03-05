Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy 007 First Light rzucają pierwsze światło na postacie w grze

Jakub Piwoński
2026/03/05 09:30
0
0

„Każdy z bohaterów pomaga ukształtować młodego Bonda” – zdradza dyrektor kreatywny IO Interactive.

Fani agenta 007 wkrótce poznają Jamesa Bonda w jego młodszej wersji. 007 First Light to prequel, który pokaże początki Bonda jako agenta 00, a twórcy gry zdecydowali się poświęcić dużo uwagi postaciom otaczającym młodego szpiega. Twórcy znaleźli ciekawy sposób na podtrzymanie kontaktu z graczami i ujawnianie kulis produkcji. W drugim odcinku serii Behind the Scenes Beyond the Light, deweloperzy zabierają widzów za kulisy produkcji, opowiadając o procesie kreowania postaci i ich roli w świecie młodego Bonda.

007 First Light
007 First Light

007 First Light – jak powstawały postacie w grze?

Martin Embrog tak opowiada o grze:

Kiedy go spotykamy, jest młodym człowiekiem, który wkracza w świat wywiadu, do MI6, gdzie poznaje otaczających go bohaterów. Sposób, w jaki pracujemy z tymi postaciami, polega na tym, że nadaliśmy im cechy, które znacie z Bonda, aby mogły kształtować jego charakter.

W grze pojawią się znane postacie, takie jak M, Q czy Moneypenny, ale w odświeżonych odsłonach. M, grana przez Priyangę Burford, jest młodsza i ambitna, dostrzega potencjał Bonda pomimo sceptycyzmu Greenwaya, mentora granego przez Lennie Jamesa. Q (Alastair Mackenzie) pełni rolę nauczyciela i przyjaciela, dbając, by Bond odpowiedzialnie korzystał ze swoich gadżetów. Moneypenny, w tej wersji, to analityk terenowy, a nie sekretarka, która wspiera Bonda podczas misji. Jak zdradza Kiera Lester:

GramTV przedstawia:

Ich dynamika balansuje między figlarną pyskówką a wzajemnym szacunkiem. Jest dużo podziwu, ale także miejsca na sprzeciw, kiedy jest potrzebny.

Nie zabraknie również przeciwników – jednym z nich jest Bawma, grany przez Lenny’ego Kravitza, który może zapisać się w pamięci graczy jako wyjątkowo wyrazisty złoczyńca. 007 First Light zadebiutuje 27 maja 2026 roku na PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC oraz Nintendo Switch 2, a pełen wachlarz postaci – zarówno znanych, jak i nowych – będzie można poznać już od pierwszych godzin rozgrywki.

Źródło:https://gamerant.com/007-first-light-characters/

Tagi:

News
gra akcji
IO Interactive
wywiad
postacie z gier
James Bond
007
kulisy produkcji
gra szpiegowska
nowa gra
007 First Light
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112