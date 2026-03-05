Twórcy 007 First Light rzucają pierwsze światło na postacie w grze

Fani agenta 007 wkrótce poznają Jamesa Bonda w jego młodszej wersji . 007 First Light to prequel, który pokaże początki Bonda jako agenta 00, a twórcy gry zdecydowali się poświęcić dużo uwagi postaciom otaczającym młodego szpiega. Twórcy znaleźli ciekawy sposób na podtrzymanie kontaktu z graczami i ujawnianie kulis produkcji. W drugim odcinku serii Behind the Scenes Beyond the Light, deweloperzy zabierają widzów za kulisy produkcji, opowiadając o procesie kreowania postaci i ich roli w świecie młodego Bonda.

Kiedy go spotykamy, jest młodym człowiekiem, który wkracza w świat wywiadu, do MI6, gdzie poznaje otaczających go bohaterów. Sposób, w jaki pracujemy z tymi postaciami, polega na tym, że nadaliśmy im cechy, które znacie z Bonda, aby mogły kształtować jego charakter.

W grze pojawią się znane postacie, takie jak M, Q czy Moneypenny, ale w odświeżonych odsłonach. M, grana przez Priyangę Burford, jest młodsza i ambitna, dostrzega potencjał Bonda pomimo sceptycyzmu Greenwaya, mentora granego przez Lennie Jamesa. Q (Alastair Mackenzie) pełni rolę nauczyciela i przyjaciela, dbając, by Bond odpowiedzialnie korzystał ze swoich gadżetów. Moneypenny, w tej wersji, to analityk terenowy, a nie sekretarka, która wspiera Bonda podczas misji. Jak zdradza Kiera Lester: