Słynna aktorka nowym celem Agenta 47

Nowa zawartość nosi nazwę Patient Zero Requiem i będzie ona bezpośrednią kontynuacją kampanii Patient Zero z 2017 roku. Tym razem Agent 47 rusza na misję, której celem jest wyeliminowanie Lilith Devereux, czyli CEO Ether Corporation, o której to firmie mogliśmy usłyszeć pod koniec oryginalnej kampanii. Swoją funkcję objęła ona błyskawicznie w następstwie tajemniczych zgonów swojej poprzedniczki i kilku naukowców.
Ruszamy zatem do Carlisle Estate w Dartmoor, gdzie czekać ma na nas sama Milla Jovovich. To właśnie słynna aktorka wcieli się w rolę Lilith Devereux i nie jest to jej pierwsza styczność ze światem gamingu. W przeszłości udzielała też głosów w Monster Hunter World: Iceborne czy też grze powstałej na bazie filmu Piąty Element. Ponadto 6-krotnie zagrała ona Alice w filmach opartych na serii Resident Evil.
Jestem bardzo podekscytowana, że dołączam do World of Assassination! Wcielam się tutaj w fantastyczną postać, czyli Lilith. Jest ona niebezpieczna. Jest ambitna. I ma ciemny sekret. Nie mogę się doczekać, aż fani Hitmana zagłębią się w tę nową misję i odkryją jej historię – stwierdziła Jovovich.
GramTV przedstawia:
Patient Zero Requiem trafi do Hitman: World of Assassination 25 lutego 2026. Nie będzie to pierwszy raz, gdy Agent 47 będzie miał okazję spotkać znanego celebrytę. Wszak w przeszłości w grze pojawiali się również Conor McGregor czy też Sean Bean, a pod koniec ubiegłego roku w produkcji zadebiutował raper Eminem.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!