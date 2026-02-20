Słynna aktorka nowym celem Agenta 47

Mimo prac nad 007: First Light deweloperzy z IO Interactive nie zapominają o swojej maskotce. Agent 47 właśnie dostał kolejne zlecenie.

Jeszcze w tym miesiącu do Hitman: World of Assassination zawita kolejna misja. Jej celem będzie szczególny cel.

Niebezpieczna Milla Jovovich stawi czoła Agentowi 47

Nowa zawartość nosi nazwę Patient Zero Requiem i będzie ona bezpośrednią kontynuacją kampanii Patient Zero z 2017 roku. Tym razem Agent 47 rusza na misję, której celem jest wyeliminowanie Lilith Devereux, czyli CEO Ether Corporation, o której to firmie mogliśmy usłyszeć pod koniec oryginalnej kampanii. Swoją funkcję objęła ona błyskawicznie w następstwie tajemniczych zgonów swojej poprzedniczki i kilku naukowców.