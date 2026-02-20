Zaloguj się lub Zarejestruj

Słynna aktorka nowym celem Agenta 47

Maciej Petryszyn
2026/02/20 08:00
Mimo prac nad 007: First Light deweloperzy z IO Interactive nie zapominają o swojej maskotce. Agent 47 właśnie dostał kolejne zlecenie.

Jeszcze w tym miesiącu do Hitman: World of Assassination zawita kolejna misja. Jej celem będzie szczególny cel.

Milla Jovovich w Hitman: World of Assassination
Milla Jovovich w Hitman: World of Assassination

Niebezpieczna Milla Jovovich stawi czoła Agentowi 47

Nowa zawartość nosi nazwę Patient Zero Requiem i będzie ona bezpośrednią kontynuacją kampanii Patient Zero z 2017 roku. Tym razem Agent 47 rusza na misję, której celem jest wyeliminowanie Lilith Devereux, czyli CEO Ether Corporation, o której to firmie mogliśmy usłyszeć pod koniec oryginalnej kampanii. Swoją funkcję objęła ona błyskawicznie w następstwie tajemniczych zgonów swojej poprzedniczki i kilku naukowców.

Ruszamy zatem do Carlisle Estate w Dartmoor, gdzie czekać ma na nas sama Milla Jovovich. To właśnie słynna aktorka wcieli się w rolę Lilith Devereux i nie jest to jej pierwsza styczność ze światem gamingu. W przeszłości udzielała też głosów w Monster Hunter World: Iceborne czy też grze powstałej na bazie filmu Piąty Element. Ponadto 6-krotnie zagrała ona Alice w filmach opartych na serii Resident Evil.

Jestem bardzo podekscytowana, że dołączam do World of Assassination! Wcielam się tutaj w fantastyczną postać, czyli Lilith. Jest ona niebezpieczna. Jest ambitna. I ma ciemny sekret. Nie mogę się doczekać, aż fani Hitmana zagłębią się w tę nową misję i odkryją jej historię – stwierdziła Jovovich.

GramTV przedstawia:

Patient Zero Requiem trafi do Hitman: World of Assassination 25 lutego 2026. Nie będzie to pierwszy raz, gdy Agent 47 będzie miał okazję spotkać znanego celebrytę. Wszak w przeszłości w grze pojawiali się również Conor McGregor czy też Sean Bean, a pod koniec ubiegłego roku w produkcji zadebiutował raper Eminem.

Źródło:https://ioi.dk/hitman?panel=hitman%2Fnews%2F2025%2Fmilla-jovovich-coming-to-hitman-woa-in-february-2026

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

