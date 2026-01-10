Dziwna sytuacja z wymaganiami sprzętowymi 007 First Light. Twórcy podali konfigurację, która nie istnieje

007 First Light – błąd w wymaganiach sprzętowych podanych przez twórców
Studio IO Interactive opublikowało na platformie X zestawienie konfiguracji minimalnej i rekomendowanej. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało dość standardowo, jednak szczegóły szybko ujawniły kilka bardzo dziwnych nieścisłości. Największe zamieszanie wywołał procesor wskazany w wymaganiach minimalnych, czyli Intel Core i5-9500K. Problem w tym, że taki model po prostu nie istnieje, co natychmiast podważyło wiarygodność całej tabeli. Firma wydała za to modele i5-9600K oraz i5-9500, ale nigdy tego podanego przez twórców.
To jednak dopiero początek. W zalecanej konfiguracji pojawia się wymóg 12 GB pamięci VRAM, jednocześnie wskazując kartę graficzną Nvidia RTX 3060 Ti, która oferuje jedynie 8 GB pamięci. Podobna sytuacja dotyczy konfiguracji minimalnej, gdzie podano kartę GeForce GTX 1660, która posiada 6 GB pamięci VRAM, chociaż jednocześnie gra wymaga 8 GB pamięci. W efekcie gracze nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, jaki sprzęt faktycznie pozwoli uruchomić grę.
Dodatkowo rekomendowana specyfikacja dla 007 First Light sugeruje aż 32 GB pamięci RAM oraz 16 GB VRAM, co dla wielu użytkowników PC jest bardzo wysokim progiem. Nic dziwnego, że społeczność reaguje irytacją, zwłaszcza że mówimy o tytule, który niedawno zaliczył kilkumiesięczne opóźnienie rzekomo w celu dopracowania jakości, ale najwyraźniej nie wydajności.
Na ten moment trudno powiedzieć, czy mamy do czynienia z błędem w grafice, niedoprecyzowanymi założeniami technicznymi, czy po prostu komunikacyjną wpadką. Jeśli IO Interactive szybko nie wyjaśni sprawy, niepokój wokół 007 First Light będzie tylko narastał, a to ostatnia rzecz, jakiej potrzeba grze aspirującej do jednego z największych debiutów 2026 roku.
