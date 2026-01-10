Dziwna sytuacja z wymaganiami sprzętowymi 007 First Light. Twórcy podali konfigurację, która nie istnieje

007 First Light miało być wielkim powrotem Jamesa Bonda do świata gier po długiej przerwie. Jednak zamiast spokojnego oczekiwania na premierę, wokół produkcji robi się jednak coraz głośniej i to z powodów, które nie są pozytywne. Najpierw pojawiła się informacja o kilkumiesięcznym opóźnieniu, a teraz komputerowi gracze łapią się za głowy po publikacji oficjalnych wymagań sprzętowych.

007 First Light – błąd w wymaganiach sprzętowych podanych przez twórców

Studio IO Interactive opublikowało na platformie X zestawienie konfiguracji minimalnej i rekomendowanej. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało dość standardowo, jednak szczegóły szybko ujawniły kilka bardzo dziwnych nieścisłości. Największe zamieszanie wywołał procesor wskazany w wymaganiach minimalnych, czyli Intel Core i5-9500K. Problem w tym, że taki model po prostu nie istnieje, co natychmiast podważyło wiarygodność całej tabeli. Firma wydała za to modele i5-9600K oraz i5-9500, ale nigdy tego podanego przez twórców.