Zaloguj się lub Zarejestruj

Dziwna sytuacja z wymaganiami sprzętowymi 007 First Light. Twórcy podali konfigurację, która nie istnieje

Radosław Krajewski
2026/01/10 13:00
0
0

Gracze szybko zauważyli, że taki procesor nie istnieje. Problem pojawił się również przy karcie graficznej.

007 First Light miało być wielkim powrotem Jamesa Bonda do świata gier po długiej przerwie. Jednak zamiast spokojnego oczekiwania na premierę, wokół produkcji robi się jednak coraz głośniej i to z powodów, które nie są pozytywne. Najpierw pojawiła się informacja o kilkumiesięcznym opóźnieniu, a teraz komputerowi gracze łapią się za głowy po publikacji oficjalnych wymagań sprzętowych.

007 First Light

007 First Light – błąd w wymaganiach sprzętowych podanych przez twórców

Studio IO Interactive opublikowało na platformie X zestawienie konfiguracji minimalnej i rekomendowanej. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało dość standardowo, jednak szczegóły szybko ujawniły kilka bardzo dziwnych nieścisłości. Największe zamieszanie wywołał procesor wskazany w wymaganiach minimalnych, czyli Intel Core i5-9500K. Problem w tym, że taki model po prostu nie istnieje, co natychmiast podważyło wiarygodność całej tabeli. Firma wydała za to modele i5-9600K oraz i5-9500, ale nigdy tego podanego przez twórców.

To jednak dopiero początek. W zalecanej konfiguracji pojawia się wymóg 12 GB pamięci VRAM, jednocześnie wskazując kartę graficzną Nvidia RTX 3060 Ti, która oferuje jedynie 8 GB pamięci. Podobna sytuacja dotyczy konfiguracji minimalnej, gdzie podano kartę GeForce GTX 1660, która posiada 6 GB pamięci VRAM, chociaż jednocześnie gra wymaga 8 GB pamięci. W efekcie gracze nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, jaki sprzęt faktycznie pozwoli uruchomić grę.

GramTV przedstawia:

Dodatkowo rekomendowana specyfikacja dla 007 First Light sugeruje aż 32 GB pamięci RAM oraz 16 GB VRAM, co dla wielu użytkowników PC jest bardzo wysokim progiem. Nic dziwnego, że społeczność reaguje irytacją, zwłaszcza że mówimy o tytule, który niedawno zaliczył kilkumiesięczne opóźnienie rzekomo w celu dopracowania jakości, ale najwyraźniej nie wydajności.

Wczytywanie ramki mediów.

Na ten moment trudno powiedzieć, czy mamy do czynienia z błędem w grafice, niedoprecyzowanymi założeniami technicznymi, czy po prostu komunikacyjną wpadką. Jeśli IO Interactive szybko nie wyjaśni sprawy, niepokój wokół 007 First Light będzie tylko narastał, a to ostatnia rzecz, jakiej potrzeba grze aspirującej do jednego z największych debiutów 2026 roku.

Źródło:https://www.thegamer.com/007-first-light-pc-specs-angered-fans/

Tagi:

News
PC
gra akcji
wymagania sprzętowe
IO Interactive
James Bond
007
wpadka
007 First Light
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112