Oto trailer. Story trailer. A jego bohaterem jest Bond. James Bond

Pierwsza od wielu lat gra o najsłynniejszym agencie w służbie Jej Królewskiej Mości coraz bliżej. Czekacie na 007 First Light?

Jeżeli tak, to dobrze się składa. Oto bowiem podczas niedawnego State of Play otrzymaliśmy nowy trailer zapowiadający produkcję IO Interactive.

Od Islandię aż po Karpaty

Tym razem twórcy 007 First Light postawili na opowieść. Wszak nazwa “Story Trailer” nie wzięła się znikąd. Mniej jest tam samego gameplayu, chociaż oczywiście i tego nie zabrakło. Tak sam jak nie zabrakło wybuchów, ucieczek, pięknych kobiet i innych kwestii, które niezmiennie kojarzą się z Jamesem Bondem. Nawet jeżeli cała opowieść dzieje się w momencie, gdy Agent 007 znajduje się dopiero na początku swojej szpiegowskiej kariery.