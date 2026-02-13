Oto trailer. Story trailer. A jego bohaterem jest Bond. James Bond

Pierwsza od wielu lat gra o najsłynniejszym agencie w służbie Jej Królewskiej Mości coraz bliżej. Czekacie na 007 First Light?
Jeżeli tak, to dobrze się składa. Oto bowiem podczas niedawnego State of Play otrzymaliśmy nowy trailer zapowiadający produkcję IO Interactive.
Od Islandię aż po Karpaty
Tym razem twórcy 007 First Light postawili na opowieść. Wszak nazwa “Story Trailer” nie wzięła się znikąd. Mniej jest tam samego gameplayu, chociaż oczywiście i tego nie zabrakło. Tak sam jak nie zabrakło wybuchów, ucieczek, pięknych kobiet i innych kwestii, które niezmiennie kojarzą się z Jamesem Bondem. Nawet jeżeli cała opowieść dzieje się w momencie, gdy Agent 007 znajduje się dopiero na początku swojej szpiegowskiej kariery.
W toku opowieści zwiedzimy różne zakątki świata, co dla osób znających opowieści z uniwersum Bonda nie będzie zaskoczeniem. Podczas poszukiwań zbuntowanego Agenta 009 trafimy np. do Aleph, gdzie rządzi postać grana przez słynnego Lenny’ego Kravitza Ba albo na wiecznie zimną Islandię. Ba, odwiedzimy nawet dobrze znane Polakom Karpaty, chociaż nie wiadomo, czy chodzi akurat o odcinek łańcucha znajdujący się w naszym kraju.
Jak za pośrednictwem bloga PlayStation mówi Yann Roskell, starszy menadżer ds. globalnej komunikacji w IO Interactive:
Jesteśmy podekscytowani, że możemy podzielić się zupełnie nowym trailerem z 007 First Light, który oferuje graczom PlayStation 5 głębsze spojrzenie na oryginalne podejście IO Interactive do korzeni Jamesa Bonda.
W 007 First Light gracze wchodzą w rolę młodego Bonda na samym początku jego podróży. Przed smokingiem, przed martini i przed numerem.
Obejrzyjcie poniższy trailer, by po raz pierwszy zasmakować opowieści, której doświadczycie w 007 First Light.
Za 007 First Light odpowiada IO Interactive, doskonale znane z serii Hitman. Sama gra ukaże się 27 maja 2026 roku na komputerach osobistych oraz konsolach Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Głosu i twarzy Bondowi użyczył Patrick Gibson, czyli Dexter Morgan z ubiegłorocznego Dexter: Original Sin.
