To nie jest Hitman z Bondem w roli głównej. 007 First Light idzie własną drogą

Twórcy ze studia IO Interactive wykorzystują doświadczenia zdobyte przy serii Hitman, rozwijając jednocześnie zupełnie nową tożsamość w grze 007 First Light. Produkcja osadzona w świecie Jamesa Bonda zaoferuje znane z Hitmana otwarte lokacje i możliwość analizowania otoczenia, ale całość została podporządkowana innej formie rozgrywki. Twórcy podkreślają, że choć fundamenty projektowe pozostały podobne, Bond nie działa tak metodycznie jak Agent 47.

007 First Light redefiniuje styl IO Interactive

Hakan Abrak, dyrektor generalny studia i reżyser gry, zwraca uwagę, że kluczowe było otwarcie poziomów i danie graczowi swobody w infiltracji lokacji. Martin Emborg dodaje, że filozofia projektowa IO Interactive opiera się na wielu ścieżkach prowadzących do celu oraz na decyzjach podejmowanych już wewnątrz poziomu. W etapie Kensington gracz może wybierać między skradaniem się, bezpośrednią walką lub rozwiązaniami pośrednimi, a każdy styl ma być równie opłacalny i satysfakcjonujący.