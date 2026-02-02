To nie jest Hitman z Bondem w roli głównej. 007 First Light idzie własną drogą

Twórcy ze studia IO Interactive wykorzystują doświadczenia zdobyte przy serii Hitman, rozwijając jednocześnie zupełnie nową tożsamość w grze 007 First Light. Produkcja osadzona w świecie Jamesa Bonda zaoferuje znane z Hitmana otwarte lokacje i możliwość analizowania otoczenia, ale całość została podporządkowana innej formie rozgrywki. Twórcy podkreślają, że choć fundamenty projektowe pozostały podobne, Bond nie działa tak metodycznie jak Agent 47.
007 First Light redefiniuje styl IO Interactive
Hakan Abrak, dyrektor generalny studia i reżyser gry, zwraca uwagę, że kluczowe było otwarcie poziomów i danie graczowi swobody w infiltracji lokacji. Martin Emborg dodaje, że filozofia projektowa IO Interactive opiera się na wielu ścieżkach prowadzących do celu oraz na decyzjach podejmowanych już wewnątrz poziomu. W etapie Kensington gracz może wybierać między skradaniem się, bezpośrednią walką lub rozwiązaniami pośrednimi, a każdy styl ma być równie opłacalny i satysfakcjonujący.
Mamy też poziom Kensington, który składa się z kilku segmentów, w tym fragmentów z wtargnięciami na teren strzeżony, gdzie pojawia się walka i gdzie zakres wyboru jest znacznie szerszy. Możecie działać skradankowo, możecie postawić na bezpośrednią walkę albo wybrać coś pomiędzy. Ostateczna decyzja należy do was, a wszystkie te ścieżki i style gry mają być równie grywalne i dawać frajdę.
Andreas Krogh, reżyser rozgrywki, przyznaje, że mechaniki skradania i interakcji ze środowiskiem naturalnie przeniesiono z Hitmana, ale jednocześnie zespół musiał zmierzyć się z obszarami, w których wcześniejsze gry studia nie były najmocniejsze. Dotyczyło to między innymi bardziej dynamicznej akcji oraz elementów, takich jak prowadzenie pojazdów, co wymagało zaangażowania nowych specjalistów i rozwoju technologii.
Naturalnym krokiem było dla nas przeniesienie tych rozwiązań do nowego projektu. Z drugiej strony mieliśmy jednak zupełnie nową grę i nowego bohatera, co oznaczało konieczność zmierzenia się z obszarami, w których Hitman nie był naszą najmocniejszą stroną.
Oczywiście mamy doświadczenia wyniesione z Kane and Lynch oraz Freedom Fighters, ale w pewnych aspektach potrzebowaliśmy świeżej krwi i nowych talentów spoza studia. Są rzeczy, w których jesteśmy naprawdę bardzo dobrzy, ale są też takie, gdzie musieliśmy pozyskać dodatkową wiedzę, aby rozwinąć silnik, technologię i systemy rozgrywki na poziomie wyższym niż standardy gier akcji. Hitman daje graczom dużą swobodę, także w stawianiu na otwartą wymianę ognia.
GramTV przedstawia:
Różnica między seriami jest też widoczna w podejściu do planowania. Hitman premiuje długie obserwacje i precyzyjne przygotowanie, natomiast Bond częściej reaguje na bieżące wydarzenia i działa impulsywnie, choć nadal w ramach szerokiej wolności oferowanej graczowi. IO Interactive wykorzystało również doświadczenia z epizodycznej struktury Hitmana, aby lepiej wyważyć długość i tempo pojedynczej, kompletnej kampanii.
Premiera 007 First Light zaplanowana jest na 27 maja 2026 roku. Gra zmierza na Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC oraz Nintendo Switch 2.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!