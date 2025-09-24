Zaloguj się lub Zarejestruj

Żaden inny polski serial tego nie potrafi. 1670 pobił kolejny rekord

Jakub Piwoński
2025/09/24 09:00
1670 to serial, który już teraz staje się kultowy. Widać to po reakcjach w mediach społecznościowych.

Wiemy, że serial 1670. Ale te dany rzucają nowe światło na ten fakt. Premiera drugiego sezonu serialu Netflix wywołała prawdziwą eksplozję w mediach społecznościowych. Według danych Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), w ciągu trzech dni od debiutu produkcja wygenerowała ogromne zaangażowanie. Większe niż dziewięć kolejnych polskich seriali z tegorocznego TOP 10 – łącznie.

1670
1670

1670 zachęca do zaangażowania w mediach społecznościowych

Jak podaje IMM, internauci reagowali na premierę niemal cztery razy częściej niż na powrót Rodzinki.pl z 17. sezonem. Z kolei nowa Aniela uplasowała się na trzecim miejscu zestawienia, ale jej wynik był zdecydowanie niższy niż osiągnięcie satyry o Adamczychach.

Na popularność 1670 przełożyła się lawina komentarzy, memów i krótkich nagrań, które w pierwszej kolejności trafiały na TikToka – platforma odpowiadała za aż 58% całego zaangażowania. Internauci chwalili humor, styl produkcji i odwagę w satyrycznym portretowaniu polskich przywar.

GramTV przedstawia:

Zestawienie IMM pokazuje, że 1670 jest dziś jednym z najgłośniejszych i najchętniej komentowanych polskich seriali, a jego drugi sezon potwierdził status hitu wśród widzów. Wcześniej informowaliśmy także o tym, że pewnego występu w serialu nikt się nie spodziewał.

Przypomnijmy, że 1670 przenosi widzów do Adamczychy XVII wieku.Twórcy kontynuują satyryczne spojrzenie na polskie przywary, serwując mieszankę humoru, groteski i nawiązań do współczesności.

Wykres
Wykres
www.imm.com.pl

Tagi:

Popkultura
Netflix
historia
komedia
serial komediowy
1670
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
