Żaden inny polski serial tego nie potrafi. 1670 pobił kolejny rekord

Wiemy, że serial 1670. Ale te dany rzucają nowe światło na ten fakt. Premiera drugiego sezonu serialu Netflix wywołała prawdziwą eksplozję w mediach społecznościowych. Według danych Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), w ciągu trzech dni od debiutu produkcja wygenerowała ogromne zaangażowanie. Większe niż dziewięć kolejnych polskich seriali z tegorocznego TOP 10 – łącznie.
1670 zachęca do zaangażowania w mediach społecznościowych
Jak podaje IMM, internauci reagowali na premierę niemal cztery razy częściej niż na powrót Rodzinki.pl z 17. sezonem. Z kolei nowa Aniela uplasowała się na trzecim miejscu zestawienia, ale jej wynik był zdecydowanie niższy niż osiągnięcie satyry o Adamczychach.
Na popularność 1670 przełożyła się lawina komentarzy, memów i krótkich nagrań, które w pierwszej kolejności trafiały na TikToka – platforma odpowiadała za aż 58% całego zaangażowania. Internauci chwalili humor, styl produkcji i odwagę w satyrycznym portretowaniu polskich przywar.
