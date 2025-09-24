Żaden inny polski serial tego nie potrafi. 1670 pobił kolejny rekord

1670 to serial, który już teraz staje się kultowy. Widać to po reakcjach w mediach społecznościowych.

Wiemy, że serial 1670. Ale te dany rzucają nowe światło na ten fakt. Premiera drugiego sezonu serialu Netflix wywołała prawdziwą eksplozję w mediach społecznościowych. Według danych Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), w ciągu trzech dni od debiutu produkcja wygenerowała ogromne zaangażowanie. Większe niż dziewięć kolejnych polskich seriali z tegorocznego TOP 10 – łącznie.

1670 zachęca do zaangażowania w mediach społecznościowych

Jak podaje IMM, internauci reagowali na premierę niemal cztery razy częściej niż na powrót Rodzinki.pl z 17. sezonem. Z kolei nowa Aniela uplasowała się na trzecim miejscu zestawienia, ale jej wynik był zdecydowanie niższy niż osiągnięcie satyry o Adamczychach.