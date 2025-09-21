1670 z genialnym cameo w drugim sezonie. Parodii tej postaci nikt się nie spodziewał

Uwaga na potężne spoilery z nowych odcinków 1670.

W minioną środę na Netflixie zadebiutował drugi sezon polskiego serialu komediowego 1670 od Netflixa. Nowe odcinki przyniosły fanom sporą niespodziankę, która zachwyciła wielu z nich. W piątym epizodzie pojawia się bowiem postać, która natychmiast wzbudziła uśmiech i dyskusje wśród widzów, czyli Gerard z Rumi, zabójca potworów inspirowany kultowym wiedźminem Geraltem z Rivii. 1670 z własnym wiedźminem Gerard z Rumi to parodia doskonale znanego bohatera prozy Andrzeja Sapkowskiego. Twórcy 1670 w charakterystyczny dla siebie sposób połączyli groteskę, humor sytuacyjny i odniesienia do współczesnej popkultury, tworząc postać zarówno absurdalną, jak i zaskakująco swojską. Zabawna gra słów w nazwie nie musi być jednak jedynym tropem.

Niektórzy widzowie zwracają uwagę, że może to być również subtelne nawiązanie do aktora Krzysztofa Kowalskiego, pochodzącego z Rumi. To właśnie on wcielał się w rolę Geralta na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni. Jeśli tak, twórcy serialu przygotowali podwójne mrugnięcie okiem, zarówno do fanów literatury Sapkowskiego, jak i do lokalnej społeczności. Na nietypową obecność nazwy Rumi w serialu zareagowały nawet lokalne władze. W krótkim komentarzu podkreślono z humorem: Najważniejsze jednak, że nazwa naszego miasta odmieniona jest prawidłowo!.

1670 przedstawia losy Jana Pawła Adamczewskiego, szlachcica i właściciela części wsi Adamczycha, granego przez Bartłomieja Topę. Bohater marzy o tym, by zostać zapamiętanym jako najsłynniejszy Jan Paweł w historii Rzeczpospolitej, ale na drodze do realizacji tych ambitnych planów stają mu prozaiczne problemy codzienności siedemnastowiecznej wsi. Pierwszy sezon, który miał premierę w grudniu 2023 roku, zebrał wysokie noty od krytyków, a jego popularność sprawiła, że Netflix szybko zdecydował się na kontynuację. Druga odsłona serii potwierdza, że 1670 stało się jedną z najważniejszych polskich produkcji komediowych ostatnich lat. 1670 – recenzja 2. sezonu. Zdrowa polska wieś

