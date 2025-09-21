Zaloguj się lub Zarejestruj

1670 z genialnym cameo w drugim sezonie. Parodii tej postaci nikt się nie spodziewał

Radosław Krajewski
2025/09/21 10:00
0
0

Uwaga na potężne spoilery z nowych odcinków 1670.

W minioną środę na Netflixie zadebiutował drugi sezon polskiego serialu komediowego 1670 od Netflixa. Nowe odcinki przyniosły fanom sporą niespodziankę, która zachwyciła wielu z nich. W piątym epizodzie pojawia się bowiem postać, która natychmiast wzbudziła uśmiech i dyskusje wśród widzów, czyli Gerard z Rumi, zabójca potworów inspirowany kultowym wiedźminem Geraltem z Rivii.

1670
1670

1670 z własnym wiedźminem

Gerard z Rumi to parodia doskonale znanego bohatera prozy Andrzeja Sapkowskiego. Twórcy 1670 w charakterystyczny dla siebie sposób połączyli groteskę, humor sytuacyjny i odniesienia do współczesnej popkultury, tworząc postać zarówno absurdalną, jak i zaskakująco swojską. Zabawna gra słów w nazwie nie musi być jednak jedynym tropem.

Niektórzy widzowie zwracają uwagę, że może to być również subtelne nawiązanie do aktora Krzysztofa Kowalskiego, pochodzącego z Rumi. To właśnie on wcielał się w rolę Geralta na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni. Jeśli tak, twórcy serialu przygotowali podwójne mrugnięcie okiem, zarówno do fanów literatury Sapkowskiego, jak i do lokalnej społeczności.

Na nietypową obecność nazwy Rumi w serialu zareagowały nawet lokalne władze. W krótkim komentarzu podkreślono z humorem:

Najważniejsze jednak, że nazwa naszego miasta odmieniona jest prawidłowo!.

1670 – kadr z serialu
1670 – kadr z serialu

GramTV przedstawia:

1670 przedstawia losy Jana Pawła Adamczewskiego, szlachcica i właściciela części wsi Adamczycha, granego przez Bartłomieja Topę. Bohater marzy o tym, by zostać zapamiętanym jako najsłynniejszy Jan Paweł w historii Rzeczpospolitej, ale na drodze do realizacji tych ambitnych planów stają mu prozaiczne problemy codzienności siedemnastowiecznej wsi.

Pierwszy sezon, który miał premierę w grudniu 2023 roku, zebrał wysokie noty od krytyków, a jego popularność sprawiła, że Netflix szybko zdecydował się na kontynuację. Druga odsłona serii potwierdza, że 1670 stało się jedną z najważniejszych polskich produkcji komediowych ostatnich lat.

Źródło:https://reda.naszemiasto.pl/wiedzmin-z-rumi-w-hicie-netflixa-niespodziewany-akcent-w-serialu-1670/ar/c13p2-27980033

Tagi:

Popkultura
Wiedźmin
serial
Netflix
Geralt
streaming
parodia
polski serial
1670
Geralt z Rivii
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112