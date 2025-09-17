1670 – recenzja 2. sezonu. Zdrowa polska wieś

Kilka lat temu rozpoczęła się moda na polskie seriale komediowe oferowane przez platformy streamingowe, a prym w tym wiódł Canal+ ze swoim The Office PL. Pozostałe serwisy dostrzegły w tym ogromny potencjał i chciały zaoferować swoim subskrybentom własne propozycje. Gdy polska wersja popularnego Biura umacniała swoją pozycję na rynku kolejnymi sezonami, tak w 2023 roku pojawił się najpoważniejszy konkurent, czyli 1670. Koncept był podobny, czyli mockumentary śledzące życie kilku bohaterów, ale tym razem w szlacheckiej rodzinie z XVII wieku, co już samo w sobie było absurdalne i zabawne. W pierwszym sezonie nie wszystko zagrało jak należy, ale to nie przeszkodziło serialowi zdobyć ogromną rzeszę fanów, którzy z niecierpliwością oczekiwali kontynuacji. Po niecałych dwóch latach 1670 powraca z drugim sezonem, który pod każdym względem jest jeszcze lepszy. Z dobrze rokującego serialu, nowe odcinki czynią z 1670 produkcję bardzo dobrą, chociaż nie pozbawionych problemów. Twórcy muszą więc uważać, aby nie wpaść w pułapkę, którą sami na siebie zastawili.

W Adamczysze nadeszło lata, a wraz z najgorętszą porą roku zupełnie nowe atrakcje dla Jana Pawła (Bartłomiej Topa), jego rodziny i chłopów. Szlachcic nie musi przejmować się już Andrzejem (Andrzej Kłak), od którego przejął tę mniejszą połowę wsi. Aby odpocząć od zgiełku Adamczychy, postanawia wraz z żoną i swoimi dziećmi udać się w daleką podróż do Turcji, spędzając miłe, wakacyjne chwile. Niedługo później Jan Paweł stara się o zorganizowanie królewskich dożynek, na co kompletnie nie ma pieniędzy. Wraz z Jakubem (Michał Sikorski) obmyślają plan, jak zdobyć potrzebne fundusze, aby Adamczychę rozsławić na całą Polskę, a może i świat. W międzyczasie do wsi przybywa urzędnik z Warszawy, Marcin (Jędrzej Hycnar), mieszając w głowie Anieli (Martyna Byczkowska), która coraz poważniej myśli o związku z Maciejem (Kirył Pietruczuk). Pomocnik kowala wplątuje się w spisek, który może zagrozić rządom Jana Pawła. Na domiar złego Bogdan (Dobromir Dymecki) zyskuje coraz większe wpływy, pragnąc poślubić szlachciankę. Jan Paweł zwraca się o pomoc do swojego najstarszego wroga – Andrzeja.

W drugim sezonie 1670 zyskało nieco bardziej zwartą strukturę narracji. Nadal mamy do czynienia z „tematem odcinka”, ale twórcy też nie zapominają o wątkach wprowadzonych w poprzednich odcinkach, które konsekwentnie rozwijają w kolejnych. Najlepszym tego przykładem jest zorganizowanie dożynek i próba pozyskania odpowiednich środków finansowych, aby odbyły się z odpowiednim blichtrem. Gdy Jan Paweł wraz ze swoim młodszym synem udaje się do kasyna, nadchodzi kolejna katastrofa na rodzinę głównego bohatera, co prowadzi do kolejnej sytuacji, którą Jan Paweł musi rozwiązać, aby dożynki mogły się odbyć. Każdy z epizodów wprowadza coś zupełnie nowego do pełnego absurdów świata XVII-wiecznej szlachty – a to wspomniane kasyno lub zlot fanów tortur, aby w innym odbyły się zawody sportowe w rzucie kurą lub polskiej dyscyplinie narodowej, czyli palancie. Nie brakuje również wycieczek, czy to do wspomnianej Turcji, czy też Krakowa.

Twórcy 1670 mieli masę pomysłów i większość z nich jest niesamowicie udana, a dzięki temu zabawna. To już nie humor oparty głównie na społecznych nierównościach, podkreślających absurd wielu sytuacji, ale nieco bardziej uniwersalny, któremu zdecydowanie bliżej do Co robimy w ukryciu, niż The Office. Wiąże się z tym jednak jedna niepokojąca rzecz, która akurat mnie nie do końca przypadła do gustu. Z serialem Taiki Waititiego polską produkcję Netflixa łączą również wątki paranormalne, które pojawiają się na wczesnym etapie drugiego sezonu, aby zostały zintensyfikowane pod koniec. Zdecydowanie bardziej wolę przyziemne podejście do serialu, gdzie współczesne rozwiązania i technologię przekładane są na tamtą epokę, co samo w sobie wprowadza dużo komizmu. Nadprzyrodzone elementy niekoniecznie z tym wszystkim współgrają i mogą sprawdzić, że w kolejnych sezonach twórcy bardziej się na nich skupią. Życzyłbym sobie, aby Jakub Rużyłło częściej od zjaw i potworów wykorzystywał kultowe polskie postacie, jak zrobiono to zresztą w jednym z odcinków, który zawiera niespodziewane i genialne cameo, które ucieszy wielu fanów.

Wiocha jak z bajki

Drugi sezon 1670 jest jeszcze zabawniejszy, ale przy dużej dawce humoru nie gubią się bohaterowie. Jan Paweł nadal ma problemy z ogarnianiem rzeczywistości i zbyt dużą pewnością siebie, a przy tym łasy jest na wszelkie pokusy. Jego żona Zofia stała się nieco bardziej ludzka, choć nadal potrafi jej się włączyć tryb Morticii Addams. Z kolei Jakub pochłonięty jest własnymi ambicjami, ale dużo zyskuje na wspólnych wątkach ze swoim starszym bratem Stanisławem, niepoprawnym romantykiem, który wzdycha do jednej z córek Andrzeja. Tym razem o wiele lepiej wypada Aniela, która w pierwszym sezonie potrafiła być irytująca. Twórcy nieco bardziej niuansowali jej feministyczne i postępowe podejście do świata, co też wprowadza sporo humoru, ale bohaterka równie dobrze funkcjonuje w miłosnym trójkącie, przez który jej wątek staje się jeszcze ciekawszy. Nieźle sprawdzają się również nowi bohaterowie, na czele z Marcinem, który nie powiela społecznych stereotypów, dlatego też przyciąga wzrok Anieli.