Zaczynał od Atari ST. Twórca No Man’s Sky pokazał swoje pierwsze trójwymiarowe demo

Twórca No Man’s Sky pokazał demo, które stworzył ponad 30 lat temu.

Martin Griffiths, programista odpowiedzialny za silnik monumentalnej gry No Man's Sky, podzielił się niedawno ciekawostką z przeszłości. Zaprezentował publicznie demo trójwymiarowego świata, które współtworzył w wieku zaledwie osiemnastu lat na komputer Atari ST. Griffiths określił ten wczesny projekt jako „fundament” swojej późniejszej pracy nad rozległym uniwersum No Man's Sky.

Do wpisu na Twitterze dołączono nagranie wideo przedstawiające ówczesne dzieło – prosty trójwymiarowy świat wypełniony rozmaitymi formami. Griffiths ujawnił, że po raz pierwszy zaprezentował swoje demo podczas „demo-party” w Szwecji. Później, w 2003 roku, praca ta została włączona do większej kompilacji dem o nazwie Hallucinations.

Na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter), Griffiths opublikował wspomnienie o współpracy z nieżyjącym już Jose Commins przy stworzeniu pierwszego trójwymiarowego środowiska na Atari ST w 1990-1991 roku. Przyznał, że z perspektywy czasu demo może wydawać się „prymitywne i surowe”, jednak podkreślił jego znaczenie jako kroku milowego na drodze do stworzenia No Man's Sky.

Jeśli zaś chodzi o No Man’s Sky, niedawno twórcy wyznali, że gra nie jest „nawet bliska ukończenia”. W listopadzie ubiegłego roku oceny na platformie Steam zmieniły się natomiast na „bardzo pozytywne”. Nie umknęło to oczywiście zespołowi, który przyznał, że te „kilka słów oznacza strasznie dużo”.

Na zakończenie przypomnijmy, że No Man’s Sky zadebiutowało w sierpniu 2016 roku. Produkcja Hello Games jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

