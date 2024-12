No Man’s Sky nie jest „nawet bliskie ukończenia”. Deweloper odnosi się do „bardzo pozytywnego” odbioru na Steamie

Jakiś czas temu informowaliśmy o ważnym kamieniu milowym, który udało się uzyskać No Man’s Sky. Odbió na platformie Steam zmienił się bowiem na „bardzo pozytywny” , co nie umknęło oczywiście uwadze twórców produkcji. Do sytuacji odniósł się między innymi programista silnika, Martin Griffiths wspominając, że zespół nie jest „nawet bliski ukończenia gry”.

Twórcy No Man’s Sky nie są „nawet blisko ukończenia gry”

Musiało minąć osiem lat od kontrowersyjnej premiery No Man’s Sky, by gra uzyskała „bardzo pozytywne” oceny na platformie Steam. Hello Games systematycznie ulepszało tytuł, wprowadzając darmowe aktualizacje, poprawki czy nowe funkcje. Do tego tematu odniósł się ostatnio programista silnika, Martin Griffihs:

Nasz maleńki zespół w Hello Games pracował, a potem jeszcze trochę pracował... i choć „bardzo pozytywny” to może tylko kilka słów, oznaczają one strasznie dużo, zwłaszcza że nie jesteśmy jeszcze nawet blisko ukończenia gry. Dziękujemy wszystkim graczom, którzy w nas wierzyli i tym, którzy nadal z nami podróżują.

Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie do No Man’s Sky trafiła aktualizacja taka jak chociażby „Adrift”, pozwalająca poznać graczom alternatywny wszechświat. Ukazała się również pierwsza część update’u zatytułowanego „Worlds”, oferująca nową ekspedycję, możliwość zmiany nazwy odkrytych systemów czy minerałów, a także przekształcająca znane nam dotychczas planety.