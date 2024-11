Musiały minąć długie lata, by No Man’s Sky w końcu zebrało pozytywne recenzje na Steam

Kosmiczna przygoda No Man’s Sky od Hello Games od lat borykała się z krytycznymi opiniami. Tuż po premierze w 2016 roku została praktycznie zmieszana z błotem za sprawą tego, że była produktem niedopracowanym. Teraz, po ośmiu latach, gra w końcu osiągnęła ważny kamień milowy. Na Steamie gra może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” recenzjami od graczy.

No Man’s Sky w końcu z pozytywnymi ocenami na Steam

Proces poprawiania gry trwa już długo i przynosi bardzo dobre rezultaty. Gra cieszy się po ostatnich aktualizacjach dużą popularnością. Przekłada się to też na oceny tytułu. Spośród ponad 245 tysięcy opinii na Steam, aż 80% jest obecnie pozytywnych, co oznacza wejście do prestiżowego grona tytułów, takich jak Elden Ring czy Red Dead Redemption 2.