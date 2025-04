Sony podnosi cenę PS5 w Europie. Ile będzie kosztować konsola w Polsce?

Sony poinformowało również, że cena napędu do PS5 zostanie obniżona do 79,99 euro w Europie i 69,99 funtów w Wielkiej Brytanii. Kolejną pozytywną informacją we wpisie korporacji jest brak podwyżki ceny PlayStation 5 Pro.

Podwyżka o 50 euro może oznaczać wzrost ceny PS5 Digital Edition o około 200–220 zł. Przez tą decyzję konsola może kosztować w Polsce nawet 2100–2200 zł, lecz finalna kwota zależeć będzie od sprzedających urządzenie sklepów. Ostatnio informowaliśmy o podwyżce ceny subskrypcji PlayStation Plus.