Zabawny żart z Arnolda Schwarzeneggera w nowym filmie science fiction. Zauważyliście to?

Edgar Wright słynie z wprowadzania wielu odniesień do innych filmów i nie inaczej jest w nowej wersji Uciekiniera, która w miniony piątek zadebiutowała w kinach. Reżyser postanowił wprowadzić do produkcji nieoczywisty detal związany z Arnoldem Schwarzeneggerem, który w latach osiemdziesiątych wcielił się w głównego bohatera pierwszej ekranizacji powieści Stephena Kinga. Zamiast tradycyjnego cameo Wright umieścił twarz aktora na stu dolarach, co ma sugerować, że w świecie filmu były gwiazdor kina akcji został prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Uciekinier – Arnold Schwarzenegger z nietypowym cameo w nowym filmie science fiction

Wright wyjaśnił że taka wizja wynika z przyjętej w filmie alternatywnej historii, według której w połowie lat dwudziestych XXI wieku zmieniono zasady wyborów prezydenckich. W tym uniwersum osoba urodzona poza USA może ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. Filmowe Stany Zjednoczone wybrały więc na prezydenta Schwarzeneggera, funkcjonującego w tej wersji fabuły jako prawdziwy aktor, a nie filmowy bohater.