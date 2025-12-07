Wycięta z pilota Star Treka, wróciła w trzech innych rolach. Niezwykła historia aktorki

Choć oryginalny serial Star Trek kojarzy się przede wszystkim z Kirkiem i Spockiem, prawdziwą rekordzistką w obsadzie okazała się Majel Barrett. Aktorka, która pierwotnie została zwolniona po nakręceniu pierwszego pilota Klatka, ostatecznie wcieliła się aż w trzy różne role w uniwersum – i to wbrew woli stacji NBC.

Majel Barrett – aktorka, która zagrała trzy różne role w Star Trek

Gene Roddenberry – twórca Star Treka – chciał, by Barrett zagrała numer jeden, oficer wykonawczą kapitana Pike’a. Jednak NBC odrzuciło pilota i wymusiło usunięcie postaci. Spock ocalał po zmianach, ale Barrett straciła pracę. Roddenberry nie zamierzał jednak rezygnować ze współpracy z aktorką. Gdy serial otrzymał zielone światło, zatrudnił ją ponownie – tym razem jako pielęgniarkę Christine Chapel. Stacja była niezadowolona, lecz nie mogła temu zapobiec.