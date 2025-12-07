Zaloguj się lub Zarejestruj

Wycięta z pilota Star Treka, wróciła w trzech innych rolach. Niezwykła historia aktorki

Jakub Piwoński
2025/12/07 14:30
Ciekawa historia zza kulis kultowego serialu science fiction.

Choć oryginalny serial Star Trek kojarzy się przede wszystkim z Kirkiem i Spockiem, prawdziwą rekordzistką w obsadzie okazała się Majel Barrett. Aktorka, która pierwotnie została zwolniona po nakręceniu pierwszego pilota Klatka, ostatecznie wcieliła się aż w trzy różne role w uniwersum – i to wbrew woli stacji NBC.

Star Trek
Star Trek

Majel Barrett – aktorka, która zagrała trzy różne role w Star Trek

Gene Roddenberry – twórca Star Treka – chciał, by Barrett zagrała numer jeden, oficer wykonawczą kapitana Pike’a. Jednak NBC odrzuciło pilota i wymusiło usunięcie postaci. Spock ocalał po zmianach, ale Barrett straciła pracę. Roddenberry nie zamierzał jednak rezygnować ze współpracy z aktorką. Gdy serial otrzymał zielone światło, zatrudnił ją ponownie – tym razem jako pielęgniarkę Christine Chapel. Stacja była niezadowolona, lecz nie mogła temu zapobiec.

To nie wszystko. Barrett została także… głosem komputera pokładowego Enterprise, który pojawiał się w wielu odcinkach, a później również w animowanej serii. Jej wkład w Star Treka jeszcze wzrósł, gdy w latach 80. wróciła jako Lwaxana Troi w Następnym Pokoleniu i Stacja kosmiczna.

Choć aktorka zmarła w 2008 roku, jej głos pojawia się w nowszych produkcjach dzięki archiwalnym nagraniom, a postać Chapel żyje dalej w spin-offie Star Trek: Nieznane nowe światy. Historia Barrett to dowód, że odrzucenie na początku kariery nie musi być końcem – a czasem prowadzi do jednego z najważniejszych dziedzictw w historii science fiction.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


