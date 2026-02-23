Dragon Ball Super: The Galactic Patrol może naprawić największy błąd serii

Czy kontynuacja Dragon Ball Super stanie na wysokości zadania w kwestii jakości animacji?
Dragon Ball Super tchnął nowe życie w markę w momencie, gdy wielu fanów uważało ją już za zakończoną. Seria stała się ważnym elementem kanonu i ogromnym sukcesem, jednak nie obyło się bez poważnych wpadek, zwłaszcza w kwestii animacji. Choć Dragon Ball uchodzi za klejnot wśród anime i jedną z najważniejszych serii w historii shonen, to jednak seria Super momentami prezentowała poziom animacji, który trudno było wytłumaczyć przy tak ogromnej popularności marki.
Czy nowa seria Dragon Ball Super stanie zaoferuje lepszą animację?
Od emisji ostatniego odcinka Dragon Ball Super minęło już osiem lat. W międzyczasie ukazały się filmy Dragon Ball Super: Broly i Dragon Ball Super: Super Hero. Obie produkcje zaprezentowały animację na bardzo wysokim poziomie (choć nieco inny styl), pokazując, że seria wciąż potrafi wyglądać spektakularnie. Kontrowersje wokół animacji Dragon Ball Super były szeroko komentowane. Przy tak legendarnej marce wielu fanów nie mogło zrozumieć, jak produkcja o takim znaczeniu mogła mieć tak nierówną jakość wizualną.
Dla porównania Dragon Ball Z do dziś uznawany jest za ikonę stylu lat 90., oferując wyraziste cieniowanie, ostre czarne kontury, charakterystyczne fryzury i dynamiczną, “mięsistą” kreskę. Choć w Dragon Ball Super zdarzały się momenty świetnie zanimowane, zwłaszcza w trakcie Turnieju Mocy (np. scena, w której Goku sunie po fali energii, używając Kamehameha), seria miała też wiele fragmentów wyraźnie niedopracowanych.
GramTV przedstawia:
Powrót anime, roboczo nazywany przez fanów Dragon Ball Super 2, daje studiu Toei Animation szansę na rehabilitację. Galactic Patrol Prisoner Arc wprowadza nowe postacie, światy i umiejętności, w tym jedną z najbardziej intrygujących zdolności Goku w całej serii. To materiał, który wymaga perfekcyjnej oprawy wizualnej. Pytanie tylko czy Toei przywróci jakość animacji dorównującą Dragon Ball Z, czy powtórzy błędy z początku emisji Super. Oby jednak to pierwsze.
Mam również pytanie do was: który rodzaj animacji chcielibyście zobaczyć w nowej serii Dragon Ball Super? Ten z którym już mieliśmy do czynienia, może ten z filmu Broly, a może z Super Hero? Dajcie znać w komentarzu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!