Dragon Ball Super: The Galactic Patrol może naprawić największy błąd serii

Dragon Ball Super tchnął nowe życie w markę w momencie, gdy wielu fanów uważało ją już za zakończoną. Seria stała się ważnym elementem kanonu i ogromnym sukcesem, jednak nie obyło się bez poważnych wpadek, zwłaszcza w kwestii animacji. Choć Dragon Ball uchodzi za klejnot wśród anime i jedną z najważniejszych serii w historii shonen, to jednak seria Super momentami prezentowała poziom animacji, który trudno było wytłumaczyć przy tak ogromnej popularności marki.

Czy nowa seria Dragon Ball Super stanie zaoferuje lepszą animację?

Od emisji ostatniego odcinka Dragon Ball Super minęło już osiem lat. W międzyczasie ukazały się filmy Dragon Ball Super: Broly i Dragon Ball Super: Super Hero. Obie produkcje zaprezentowały animację na bardzo wysokim poziomie (choć nieco inny styl), pokazując, że seria wciąż potrafi wyglądać spektakularnie. Kontrowersje wokół animacji Dragon Ball Super były szeroko komentowane. Przy tak legendarnej marce wielu fanów nie mogło zrozumieć, jak produkcja o takim znaczeniu mogła mieć tak nierówną jakość wizualną.