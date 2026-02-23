Najbardziej oczekiwana kontynuacja hitu science fiction będzie najdziwniejsza z całej trylogii. Aktor zdradza nowe szczegóły

Podczas spotkania Variety i CNN z udziałem Matthew McConaugheya, Chalamet unikał zdradzania szczegółów scenariusza, lecz opowiedział o tonie nadchodzącego filmu. Aktor określił trzecią część jako najbardziej niepokojącą i najdziwniejszą odsłonę trylogii, sugerując bardziej mroczny i psychologiczny kierunek opowieści.

Wydawało się, że jeszcze w lutym Diuna: Część trzecia doczeka się pierwszego zwiastuna, ale jak dotąd Warner Bros. nie zapowiedział publikacji materiału. Teraz Timothee Chalamet podzielił się nowymi szczegółami na temat filmu, który ma domknąć widowiskową trylogię Denisa Villeneuve’a. Aktor zapowiedział, że trzecia odsłona będzie najbardziej niepokojącą i najmroczniejszą częścią całej historii.

Myślę, że w zakończeniu drugiej części i w całej trzeciej można dostrzec ciebie z Interstellar, Heatha Ledgera z Mrocznego Rycerza oraz Marlona Brando z Czasu Apokalipsy i rzeczy w tym stylu. Właściwie, chwila, pozwól że to przeformułuję. Nie mogę stawiać się obok nich. Powiedzmy po prostu, że to wielkie filmy, w których można przemycić coś nieoczekiwanego i niepokojącego. To będzie zaskoczenie.

Aktor ujawnił również, kto inspirował go podczas pracy nad rolą Paula Atrydy. Wśród nazwisk wymienił Matthew McConaugheya, Heatha Ledgera, Marlona Brando, a także Oscara Isaaca, który w pierwszym filmie zagrał księcia Leto.

On traktował tę rolę w szekspirowski sposób, grał ją podniesionym tonem i zupełnie się tym nie przejmował.

Chalamet przyznał, że obserwowanie Isaaca dało mu odwagę do większej swobody aktorskiej:

Poczułem, że mogę pozwolić sobie na więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

Trzecia część trylogii ma pokazać wydarzenia rozgrywające się dwanaście lat po historii z drugiej części Diuny. Paul Atryda jest już Imperatorem Galaktyki, lecz jego panowanie naznaczone jest świętą wojną prowadzoną w jego imię, miliardami ofiar oraz spiskami potężnych frakcji. Z bohatera staje się władcą prześladowanym przez własne proroctwo i konsekwencje własnej drogi.

Chalamet wspomniał także o technologii science fiction i o tym, jak zmieniło się jego podejście do roli na przestrzeni lat: