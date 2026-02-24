Zaloguj się lub Zarejestruj

Aphelion od twórców Life is Strange z kolejnymi szczegółami. Wymagania na PC ujawnione

Mikołaj Ciesielski
2026/02/24 15:15
0
0

Jeśli jesteście zainteresowani nadchodzącą grą studia Don’t Nod, to koniecznie sprawdźcie, czy Wasz sprzęt jest gotowy na jej premierę.

W zeszłym tygodniu opublikowano 5-minutowy gameplay z Aphelion. Twórcy Banishers: Ghost of New Eden i Jusant podzielili się jednak kolejnymi szczegółami na temat wspomnianej produkcji. W sieci pojawiły się bowiem oficjalne wymagania sprzętowe nadchodzącej przygodowej gry akcji w klimatach science fiction od studia Dont’t Nod.

Aphelion
Aphelion

Don’t Nod ujawniło wymagania sprzętowe gry Aphelion na PC

Na karcie na Steam dostępne są już zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe gry Aphelion. Don’t zaznacza jednak, że spełnienie tych pierwszy pozwoli na rozgrywkę w rozdzielczości 1080p i 30 klatkach na sekundę. Deweloperzy zaznaczają również, że do uruchomienia wspomnianej produkcji niezbędny będzie dysk SSD.

Aphelion – minimalne wymagania sprzętowe:

  • System operacyjny: Windows 10;
  • Procesor: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 5 1600X;
  • Pamięć RAM: 8 GB;
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) / Intel Arc A380 (6 GB);
  • DirectX: Wersja 12;
  • Wolne miejsce na dysku twardym: 55 GB.

Aphelion – zalecane wymagania sprzętowe:

  • System operacyjny: Windows 11;
  • Procesor: Intel Core i7-12700K lub AMD Ryzen 7 5800X;
  • Pamięć RAM: 16 GB;
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 GB) lub AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB);
  • DirectX: Wersja 12;
  • Wolne miejsce na dysku twardym: 55 GB.

Na koniec przypomnijmy, że Aphelion ma zadebiutować na rynku wiosną 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. W dniu swojej premiery nowa produkcja studia Don’t Nod trafi również w ręce abonentów PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimtae.

Źródło:https://store.steampowered.com/app/1966410/Aphelion/

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

