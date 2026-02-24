Aphelion od twórców Life is Strange z kolejnymi szczegółami. Wymagania na PC ujawnione

Jeśli jesteście zainteresowani nadchodzącą grą studia Don’t Nod, to koniecznie sprawdźcie, czy Wasz sprzęt jest gotowy na jej premierę.

W zeszłym tygodniu opublikowano 5-minutowy gameplay z Aphelion. Twórcy Banishers: Ghost of New Eden i Jusant podzielili się jednak kolejnymi szczegółami na temat wspomnianej produkcji. W sieci pojawiły się bowiem oficjalne wymagania sprzętowe nadchodzącej przygodowej gry akcji w klimatach science fiction od studia Dont’t Nod.

Don’t Nod ujawniło wymagania sprzętowe gry Aphelion na PC

Na karcie na Steam dostępne są już zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe gry Aphelion. Don’t zaznacza jednak, że spełnienie tych pierwszy pozwoli na rozgrywkę w rozdzielczości 1080p i 30 klatkach na sekundę. Deweloperzy zaznaczają również, że do uruchomienia wspomnianej produkcji niezbędny będzie dysk SSD.