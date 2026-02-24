Zaloguj się lub Zarejestruj

Właśnie tak wygląda idealny casting. Lily Collins wcieli się w legendarną aktorkę

Jakub Piwoński
2026/02/24 10:30
0
0

Film ma opowiadać o kulisach powstawania słynnego Śniadanie u Tiffany’ego z 1961 z Audrey Hepburn w roli głównej.

Wśród wielu informacji o nowych castingach czasem można trafić na tą, która świadczy o wyjątkowo celnym wyborze. To jeden z nich. Lily Collins wcieli się w legendarną Audrey Hepburn w nowym filmie poświęconym kulisom powstawania klasyka Śniadanie u Tiffany’ego. Informacja o castingu wywołała entuzjazm fanów – wielu z nich podkreśla, że aktorki są do siebie podobne niemal jak dwie krople wody. Subtelne rysy twarzy, smukła sylwetka i charakterystyczna elegancja sprawiają, że wybór gwiazdy Emily w Paryżu wydaje się wyjątkowo trafiony.

Collins i Hepburn
Collins i Hepburn
fot. Pascal Le Segretain / Hulton Archive

Lily Collins zagra Audrey Hepburn

Produkcja powstanie na podstawie bestsellerowej książki Sama Wassona Fifth Avenue, 5 A.M. Opowie o kulisach realizacji kultowego filmu z 1961 roku w reżyserii Blake Edwards, zrealizowanego dla Paramount Pictures. Sam film był adaptacją prozy Trumana Capote i na trwałe uczynił Hepburn ikoną stylu i popkultury. W Śniadaniu u Tiffany’ego Audrey Hepburn wciela się w nim ekscentryczną Holly Golightly, młodą kobietę marzącą o bogatym życiu w Nowym Jorku.

GramTV przedstawia:

Za scenariusz odpowiada Alena Smith, twórczyni serialu Dickinson. Reżyser nie został jeszcze ogłoszony. W przeszłości z rolą Hepburn łączona była Rooney Mara w projekcie Luca Guadagnino, jednak film ostatecznie nie powstał. Teraz to Collins ma szansę zmierzyć się z legendą kina.

Hepburn, urodzona w 1929 roku w Belgii, była jedną z największych gwiazd lat 50. i 60. Za rolę w Rzymskie wakacje otrzymała Oscara. W swojej karierze zdobyła łącznie pięć nominacji do tej nagrody. Stała się ikoną popkultury i jej styl wspomina się do dzisiaj. Tak jak kultowe filmy z jej udziałem. Wszystko wskazuje na ta, że jeden z nich ponownie ożyje na ekranie – tym razem z aktorką, która wizualnie i charyzmą wyjątkowo mocno przywodzi ją na myśl.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/23/lily-collins-to-play-audrey-hepburn-in-biopic-about-making-of-breakfast-at-tiffanys#google_vignette

Tagi:

Popkultura
kino
popkultura
scenariusz
Lily Collins
aktorka
aktorki
rola w filmie
Audrey Hepburn
Śniadanie u Tiffany’ego
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112