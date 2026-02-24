Właśnie tak wygląda idealny casting. Lily Collins wcieli się w legendarną aktorkę

Wśród wielu informacji o nowych castingach czasem można trafić na tą, która świadczy o wyjątkowo celnym wyborze. To jeden z nich. Lily Collins wcieli się w legendarną Audrey Hepburn w nowym filmie poświęconym kulisom powstawania klasyka Śniadanie u Tiffany’ego. Informacja o castingu wywołała entuzjazm fanów – wielu z nich podkreśla, że aktorki są do siebie podobne niemal jak dwie krople wody. Subtelne rysy twarzy, smukła sylwetka i charakterystyczna elegancja sprawiają, że wybór gwiazdy Emily w Paryżu wydaje się wyjątkowo trafiony.

fot. Pascal Le Segretain / Hulton Archive

Lily Collins zagra Audrey Hepburn

Produkcja powstanie na podstawie bestsellerowej książki Sama Wassona Fifth Avenue, 5 A.M. Opowie o kulisach realizacji kultowego filmu z 1961 roku w reżyserii Blake Edwards, zrealizowanego dla Paramount Pictures. Sam film był adaptacją prozy Trumana Capote i na trwałe uczynił Hepburn ikoną stylu i popkultury. W Śniadaniu u Tiffany’ego Audrey Hepburn wciela się w nim ekscentryczną Holly Golightly, młodą kobietę marzącą o bogatym życiu w Nowym Jorku.