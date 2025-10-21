Z PS Plus zniknie wiele hitów. Gracze mają ostatnią szansę, by w nie zagrać

Choć październikowa oferta PlayStation Plus dostarcza wielu nowości, Sony już przygotowuje graczy na listopadowe zmiany. W przyszłym miesiącu katalog PS Plus Extra i Premium zostanie odświeżony, co oznacza pożegnanie z kilkoma głośnymi tytułami. Jak wynika z informacji ujawnionych przez PlayStation Store, usługa straci zestaw zróżnicowanych gier reprezentujących różne gatunki.

PS Plus Extra i Premium – lista gier do usunięcia

Z usługą pożegnają się m.in. Battlefield V, Like a Dragon: Ishin!, Digimon Survive, Synapse, Travis Strikes Again: No More Heroes, Football Manager 2024 Console oraz Daedalus: The Awakening of Golden Jazz.