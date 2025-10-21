Zaloguj się lub Zarejestruj

Z PS Plus zniknie wiele hitów. Gracze mają ostatnią szansę, by w nie zagrać

Mikołaj Berlik
2025/10/21 12:20
Sony opublikowało pełną listę gier do usunięcia.

Choć październikowa oferta PlayStation Plus dostarcza wielu nowości, Sony już przygotowuje graczy na listopadowe zmiany. W przyszłym miesiącu katalog PS Plus Extra i Premium zostanie odświeżony, co oznacza pożegnanie z kilkoma głośnymi tytułami. Jak wynika z informacji ujawnionych przez PlayStation Store, usługa straci zestaw zróżnicowanych gier reprezentujących różne gatunki.

PS Plus Extra i Premium
PS Plus Extra i Premium

PS Plus Extra i Premium – lista gier do usunięcia

Z usługą pożegnają się m.in. Battlefield V, Like a Dragon: Ishin!, Digimon Survive, Synapse, Travis Strikes Again: No More Heroes, Football Manager 2024 Console oraz Daedalus: The Awakening of Golden Jazz.

Weź udział w największym konflikcie w historii w Battlefield V. Seria wraca do swoich korzeni dzięki zupełnie nowemu spojrzeniu na II wojnę światową. Bierz udział w starciach wieloosobowych ze swoją drużyną w Wielkich Operacjach i w kooperacyjnym trybie Sił Połączonych lub poznaj jednoosobowe Opowieści Wojenne. Walcząc w niesamowitych miejscach na całym świecie, możesz cieszyć się największą i najbardziej wciągającą grą z serii. Teraz możesz spróbować sił również w Burzy Ognia – trybie Battle Royale w stylu Battlefield.

Burza Ognia – Battle Royale w stylu Battlefield. Zdominuj wrogów na największej mapie w historii serii, korzystając z arsenału broni i pojazdów.

  • II wojna światowa w zupełnie nowej odsłonie.
  • 64-osobowe starcia wśród chaosu wojny.
  • Najbardziej wciągająca gra z serii Battlefield.
  • Poznaj nieopowiedziane Opowieści Wojenne.
  • Teatry Wojny – nowe rozdziały przeniosą was na najważniejsze areny konfliktu, na których czekają nowe pola walki i rodzaje broni.

Gracze mają jeszcze kilka tygodni, by ukończyć rozpoczęte kampanie i zdobyć brakujące trofea. Według informacji z PlayStation Store, gry pozostaną w katalogu do połowy listopada. Dla subskrybentów PS Plus to więc ostatni moment, by sprawdzić wszystkie tytuły przed ich usunięciem.

News
Sony
PlayStation
PlayStation Plus
PS Plus
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
Mikołaj Berlik
