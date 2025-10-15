PlayStation świętuje Halloween z horrorami. Wyciekły gry z PS Plus Extra i Premium

Halloween na PlayStation zapowiada się strasznie dobrze.

Nadchodzące Halloween, przypadające na koniec października 2025 roku, wydaje się idealnym momentem dla PlayStation, aby dostarczyć swoim abonentom w ramach usługi PS Plus tytuły należące do gatunku horroru. Usługa subskrypcyjna już wcześniej wzbogaciła swoją ofertę o Alan Wake 2, a teraz pojawiają się nowe doniesienia na temat kolejnych głośnych produkcji, które mają zasilić bibliotekę gier dostępnych w ramach abonamentu Extra i Premium. PS Plus Extra i Premium z przerażającym zestawem na Halloween 2025. Wyciek ujawnia listę gier Najnowsze informacje, które wyciekły do sieci, jednoznacznie sugerują, że w październiku 2025 roku abonenci PS Plus Extra i Premium otrzymają dostęp do głośnych tytułów, w tym do horroru Until Dawn, a także do gry Silent Hill 2 Remake, o czym wspominano już wcześniej. Zgodnie z nowym raportem opublikowanym przez Dealabs, to właśnie Until Dawn jest kolejnym znaczącym tytułem, który ma stać się dostępny dla posiadaczy subskrypcji PlayStation Plus w bieżącym miesiącu.

Taki dobór tytułów wskazuje na to, że PlayStation aktywnie przygotowuje się do świętowania Halloween, proponując graczom jedne z najbardziej wciągających i przerażających doświadczeń. Oferta PS Plus Extra na październik 2025 roku nie ogranicza się wyłącznie do głośnych, mrocznych tytułów, ale zostanie uzupełniona o inne intrygujące produkcje. Raport Dealabs informuje o dwóch dodatkowych grach, które mają dołączyć do pakietu Extra. Jedną z nich jest As Dusk Falls – dramat interaktywny, za którego stworzenie odpowiada studio Interior/Night. Drugą pozycją ogłoszoną w ramach tej kategorii jest V Rising. Jest to gra z otwartym światem, skupiająca się na mechanice survivalu. W tej produkcji, opracowanej przez Stunlock Studios, gracze mają unikalną możliwość wcielenia się w postać wampira.

Subskrybenci najwyższego progu usługi, czyli PlayStation Plus Premium, również mogą liczyć na znaczące uzupełnienia swojej kolekcji gier w październiku. Wśród propozycji ma znaleźć się Tekken 3 oraz Tomb Raider Anniversary. Na oficjalnie informacje nie będziemy musieli czekać długo. Już dziś o godzinie 17:30 powinny pojawić się wieści ze strony PlayStation.

