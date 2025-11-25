Zaloguj się lub Zarejestruj

A.I.L.A to „przerażający” horror o testerze gier, który debiutuje dziś na PC i konsolach

Mikołaj Ciesielski
2025/11/25 20:00
0
0

Na graczy czeka premierowa zniżka.

Wśród naszych czytelników z pewnością nie brakuje miłośników psychologicznych horrorów. Fanów wspomnianego gatunku powinien bowiem zainteresować „przerażający” horror o testerze gier i sztucznej inteligencji. Mowa tutaj o grze A.I.L.A od brazylijskiego Pulsatrix Studios, która debiutuje dziś na PC i konsolach.

A.I.L.A
A.I.L.A

Dziś premiera A.I.L.A – przerażającego horroru, który „żeruje na najgłębszych lękach w walce o przetrwanie”

A.I.L.A opisywana jest jako „pierwszoosobowa, przerażająca, psychologiczna przygoda prowadzona przez fikcyjną sztuczną inteligencję”. W sieci pojawił się premierowy zwiastun, dzięki któremu zainteresowani mogą sprawdzić, jak produkcja brazylijskiego Pulsatrix Studios prezentuje się w akcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Jako tester gier pracujący dla rewolucyjnej sztucznej inteligencji A.I.L.A będziesz sprawdzać zupełnie nowe doświadczenia grozy, zanim trafią one do szerokiej publiczności. Z czasem jednak wrażenia tworzone przez A.I.L.A sprawią, że zaczniesz kwestionować, co jest rzeczywistością, a co jedynie wirtualną iluzją – niezależnie od gatunku, czy będzie to survival horror, horror psychologiczny czy horror akcji – głosi opis gry.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że A.I.L.A debiutuje dzisiaj na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Przez pierwsze dwa tygodnie grę będzie można kupić z premierową zniżką wynoszącą 20%.

Źródło:https://youtu.be/Y-aIsjtJmks

Tagi:

News
thriller
survival horror
science fiction
Pulsatrix Studios
horror
FPP
zwiastun premierowy
zwiastun
premiera
A.I.L.A
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112