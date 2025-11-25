A.I.L.A to „przerażający” horror o testerze gier, który debiutuje dziś na PC i konsolach

Wśród naszych czytelników z pewnością nie brakuje miłośników psychologicznych horrorów. Fanów wspomnianego gatunku powinien bowiem zainteresować „przerażający” horror o testerze gier i sztucznej inteligencji. Mowa tutaj o grze A.I.L.A od brazylijskiego Pulsatrix Studios, która debiutuje dziś na PC i konsolach.

Dziś premiera A.I.L.A – przerażającego horroru, który „żeruje na najgłębszych lękach w walce o przetrwanie”

A.I.L.A opisywana jest jako „pierwszoosobowa, przerażająca, psychologiczna przygoda prowadzona przez fikcyjną sztuczną inteligencję”. W sieci pojawił się premierowy zwiastun, dzięki któremu zainteresowani mogą sprawdzić, jak produkcja brazylijskiego Pulsatrix Studios prezentuje się w akcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.