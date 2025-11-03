Testy Valor Mortis dobiegły końca. Twórcy Ghostrunnera dzielą się statystykami

W nadchodzącej produkcji studia One More Level trzeba będzie wyciągać wnioski ze swoich porażek.

Niecały miesiąc temu informowaliśmy o starcie otwartych testów Valor Mortis – nowej gry akcji FPP z elementami soulslike od polskiego studia One More Level. Tymczasem wspomniane wydarzenia dobiegło końca i przyszedł czas na podsumowanie. Twórcy Ghostrunnera podziękowali bowiem użytkownikom za udział w playtestach swojej kolejnej produkcji, a także podzielili się kilkoma statystykami.

Twórcy Valor Mortis dziękują graczom za udział w testach i prezentują garść statystyk

Zgodnie z przekazanymi informacjami w otwartych testach Valor Mortis gracze pokonali aż 3 miliony wrogów. Oponenci nie przyglądali się temu jednak bezczynnie, ponieważ podczas wydarzenia użytkownicy zginęli aż 515 tysięcy razy. To jednak nie koniec statystyk, którymi podzielili się deweloperzy ze studia One More Level.