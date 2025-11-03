Zaloguj się lub Zarejestruj

Testy Valor Mortis dobiegły końca. Twórcy Ghostrunnera dzielą się statystykami

Mikołaj Ciesielski
2025/11/03 17:10
W nadchodzącej produkcji studia One More Level trzeba będzie wyciągać wnioski ze swoich porażek.

Niecały miesiąc temu informowaliśmy o starcie otwartych testów Valor Mortis – nowej gry akcji FPP z elementami soulslike od polskiego studia One More Level. Tymczasem wspomniane wydarzenia dobiegło końca i przyszedł czas na podsumowanie. Twórcy Ghostrunnera podziękowali bowiem użytkownikom za udział w playtestach swojej kolejnej produkcji, a także podzielili się kilkoma statystykami.

Twórcy Valor Mortis dziękują graczom za udział w testach i prezentują garść statystyk

Zgodnie z przekazanymi informacjami w otwartych testach Valor Mortis gracze pokonali aż 3 miliony wrogów. Oponenci nie przyglądali się temu jednak bezczynnie, ponieważ podczas wydarzenia użytkownicy zginęli aż 515 tysięcy razy. To jednak nie koniec statystyk, którymi podzielili się deweloperzy ze studia One More Level.

Okazuje się bowiem, że w trakcie otwartych testów Valor Mortis najwięcej trudności sprawił graczom boss o nazwie Lothaire. One More Level ujawniło bowiem, że gracze zginęli z rąk wspomnianego przeciwnika aż 209 tysięcy razy. Natomiast tylko 14 tysięcy razy użytkownikom udało się pokonać wymagającego wroga.

Na koniec przypomnijmy, że Valor Mortis powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja One More Level ma zadebiutować na wspomnianych platformach w 2026 roku. Dokładna data premiery gry nie jest jednak obecnie znana.

Źródło:https://x.com/ValorMortis/status/1984636488298938812

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

