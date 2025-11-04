Zaloguj się lub Zarejestruj

Metroid Prime 4: Beyond nadchodzi. Nintendo pokazuje świeżutki gameplay trailer

Mikołaj Ciesielski
2025/11/04 17:50
Nowa odsłona popularnej serii japońskiej firmy zadebiutuje już w przyszłym miesiącu.

W trakcie wrześniowego Nintendo Direct ujawniono datę premiery Metroid Prime 4: Beyond. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja trafi w ręce graczy dokładnie za miesiąc. Nic więc dziwnego, że Nintendo postanowiło przypomnieć o nadchodzącej premierze i udostępniło nowy zwiastun kolejnej odsłony swojego bestsellerowego cyklu.

Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond

Nintendo prezentuje nowy zwiastun Metroid Prime 4: Beyond

Najnowszy materiał promocyjny Metroid Prime 4: Beyond nosi tytuł „Survive” i pozwala sprawdzić, jak gra prezentuje się w wersji na Nintendo Switch 2. W zwiastunie nie zabrakło oczywiście fragmentów rozgrywki, a udostępnione przez japońską firmę ujęcia skupiają się przede wszystkim na walce z oponentami. Na końcu materiału Nintendo przypomina również o figurkach amiibo z nadchodzącej odsłony serii Metroid.

Wciel się w Samus Aran, która zostaje przeniesiona na Viewros – tajemniczą planetę, niegdyś zamieszkaną przez starożytną rasę. Aby znaleźć drogę domu, bohaterka musi zbadać planetę, stawiając jednocześnie czoła dziwnym stworzeniom, które ją zamieszkują – czytamy w opisie najnowszego zwiastuna.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera Metroid Prime 4: Beyond zaplanowana jest na 4 grudnia 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja dostępna będzie wyłącznie na konsolach Nintendo Switch i Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/11/metroid-prime-4-beyond-survive-trailer

Tagi:

News
Sony
zwiastun
Nintendo
gra akcji
Nintendo Switch
gameplay trailer
FPP
science fiction
metroidvania
Metroid Prime 4: Beyond
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

