Metroid Prime 4: Beyond nadchodzi. Nintendo pokazuje świeżutki gameplay trailer

W trakcie wrześniowego Nintendo Direct ujawniono datę premiery Metroid Prime 4: Beyond. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja trafi w ręce graczy dokładnie za miesiąc. Nic więc dziwnego, że Nintendo postanowiło przypomnieć o nadchodzącej premierze i udostępniło nowy zwiastun kolejnej odsłony swojego bestsellerowego cyklu.

Nintendo prezentuje nowy zwiastun Metroid Prime 4: Beyond

Najnowszy materiał promocyjny Metroid Prime 4: Beyond nosi tytuł „Survive” i pozwala sprawdzić, jak gra prezentuje się w wersji na Nintendo Switch 2. W zwiastunie nie zabrakło oczywiście fragmentów rozgrywki, a udostępnione przez japońską firmę ujęcia skupiają się przede wszystkim na walce z oponentami. Na końcu materiału Nintendo przypomina również o figurkach amiibo z nadchodzącej odsłony serii Metroid.