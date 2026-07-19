Gothic Remake skrywa tajemniczy Easter Egg. Fani uważają, że zdradza ważny element fabuły

Uwaga: poniższy tekst zawiera spoilery dotyczące fabuły serii Gothic.

Choć Gothic Remake wciąż zachęca graczy do eksploracji każdego zakątka Kolonii Karnej, okazuje się, że nie wszystkie sekrety da się odkryć w tradycyjny sposób. Jeden z fanów natrafił na zagadkową kapliczkę ukrytą w niedostępnym obszarze gór, a społeczność szybko zaczęła łączyć ją z mitologią świata Gothica i wydarzeniami z głównej historii. Gothic Remake – tajemnicza kapliczka poza zasięgiem gracza Znalezisko zostało opisane na Reddicie przez użytkownika Clear-Meeting9265, który dotarł do trudno dostępnego miejsca w pobliżu górskiej twierdzy na południu mapy. Lokalizacja jest praktycznie niemożliwa do osiągnięcia pieszo – można się tam dostać jedynie po wykorzystaniu sposobów pozwalających latać, np. jako krwiopijca lub harpia. Na miejscu znajduje się nietypowe sanktuarium. Centralnym elementem jest duży posąg otoczony pięcioma mniejszymi figurami. Wszystkie trzymają w dłoniach czaszki, a główny posąg nosi charakterystyczną maskę doskonale znaną fanom serii.

Choć wielu graczy początkowo uznało, że maska należy do Śniącego, znawcy lore zwracają uwagę, że w rzeczywistości jest ona symbolem Beliara – boga nocy, chaosu i śmierci. Według historii uniwersum to właśnie Beliar jest jednym z trzech boskich braci i odwiecznym przeciwnikiem Innosa. Śniący natomiast pełni rolę jego awatara i sługi, dlatego wykorzystuje ten sam motyw maski. To subtelny detal, który może mieć znacznie większe znaczenie dla fabuły niż początkowo się wydaje. Jedna z najciekawszych interpretacji pojawiła się w komentarzach pod wpisem. Użytkownik BelgijskaFlaga uważa, że kapliczka może przedstawiać wydarzenia sprzed rozpoczęcia pierwszego Gothica.

GramTV przedstawia:

Według tej teorii pięć mniejszych posągów symbolizuje pięciu orkowych szamanów, którzy zostali poświęceni podczas rytuału przywołania Śniącego. To właśnie oni mieli zdobyć starożytną wiedzę niezbędną do wykonania potężnego zaklęcia, a ukryte sanktuarium mogło zostać stworzone jako miejsce związane z tym wydarzeniem. Na razie są to jednak wyłącznie spekulacje społeczności. Studio odpowiedzialne za Gothic Remake nie odniosło się do odkrycia, dlatego nie wiadomo, czy tajemnicza kapliczka rzeczywiście stanowi wskazówkę dotyczącą historii świata, czy jedynie klimatyczny Easter Egg przygotowany dla najbardziej dociekliwych fanów. Gothic Remake jest dostępny na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Genialny easter egg z Wiedźmina 3 w Gothic Remake. Twórcy ukryli niespodziankę dla fanów gry CD Projekt Red