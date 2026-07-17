Marvel's Wolverine zachwyca nowym zwiastunem. To najlepsza zapowiedź gry od czasu jej ujawnienia

Sony rozpoczęło finałową kampanię promocyjną przed wrześniową premierą Marvel's Wolverine. Nowy zwiastun nie pokazuje rozgrywki, ale zdradza sporo na temat klimatu i fabuły nadchodzącej produkcji.

Po latach oczekiwania Marvel's Wolverine wreszcie zmierza na PlayStation 5. Do premiery pozostały niespełna dwa miesiące, a Sony rozpoczęło intensywną promocję jednej z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Do sieci trafił właśnie nowy, filmowy zwiastun zatytułowany Ain't No Hero.

Nowy zwiastun stawia na historię, a nie rozgrywkę

Trwający około 90 sekund materiał nie zawiera fragmentów gameplayu, ale daje najlepszy dotąd wgląd w klimat produkcji przygotowywanej przez Insomniac Games. Twórcy prezentują nowych bohaterów, przeciwników oraz lokacje, które odegrają ważną rolę w historii Wolverine'a. Całość utrzymana jest w bardziej filmowym tonie niż wcześniejsze materiały promocyjne i wyraźnie skupia się na budowaniu atmosfery.