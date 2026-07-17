Marvel's Wolverine zachwyca nowym zwiastunem. To najlepsza zapowiedź gry od czasu jej ujawnienia

Sony rozpoczęło finałową kampanię promocyjną przed wrześniową premierą Marvel's Wolverine. Nowy zwiastun nie pokazuje rozgrywki, ale zdradza sporo na temat klimatu i fabuły nadchodzącej produkcji.
Po latach oczekiwania Marvel's Wolverine wreszcie zmierza na PlayStation 5. Do premiery pozostały niespełna dwa miesiące, a Sony rozpoczęło intensywną promocję jednej z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Do sieci trafił właśnie nowy, filmowy zwiastun zatytułowany Ain't No Hero.
Nowy zwiastun stawia na historię, a nie rozgrywkę
Trwający około 90 sekund materiał nie zawiera fragmentów gameplayu, ale daje najlepszy dotąd wgląd w klimat produkcji przygotowywanej przez Insomniac Games. Twórcy prezentują nowych bohaterów, przeciwników oraz lokacje, które odegrają ważną rolę w historii Wolverine'a. Całość utrzymana jest w bardziej filmowym tonie niż wcześniejsze materiały promocyjne i wyraźnie skupia się na budowaniu atmosfery.
Choć zwiastun nie epatuje brutalnością, z której znany jest komiksowy Logan, skutecznie podsyca oczekiwania wobec jednej z najgłośniejszych premier PlayStation tego roku. Na tym jednak nie koniec. Już 23 lipca, podczas San Diego Comic-Con 2026, odbędzie się specjalny panel poświęcony grze. Wezmą w nim udział deweloperzy z Insomniac Games oraz członkowie obsady, a organizatorzy zapowiadają prezentację zupełnie nowych materiałów. Niewykluczone więc, że poznamy kolejne szczegóły dotyczące fabuły i rozgrywki.
GramTV przedstawia:
Marvel's Wolverine zadebiutuje 15 września wyłącznie na PS5 i PS5 Pro. Według dotychczasowych doniesień gra nie trafi na komputery osobiste, co odróżnia ją od wielu innych produkcji PlayStation Studios, które z czasem doczekały się pecetowych wydań. Standardowa edycja została wyceniona na 69,99 dolarów, natomiast Digital Deluxe Edition ma kosztować 79,99 dolarów i zaoferuje dodatkowe elementy kosmetyczne oraz bonusową zawartość.
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