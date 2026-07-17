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Marvel's Wolverine zachwyca nowym zwiastunem. To najlepsza zapowiedź gry od czasu jej ujawnienia

Jakub Piwoński
2026/07/17 09:30
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Sony rozpoczęło finałową kampanię promocyjną przed wrześniową premierą Marvel's Wolverine. Nowy zwiastun nie pokazuje rozgrywki, ale zdradza sporo na temat klimatu i fabuły nadchodzącej produkcji.

Po latach oczekiwania Marvel's Wolverine wreszcie zmierza na PlayStation 5. Do premiery pozostały niespełna dwa miesiące, a Sony rozpoczęło intensywną promocję jednej z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Do sieci trafił właśnie nowy, filmowy zwiastun zatytułowany Ain't No Hero.

Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine

Nowy zwiastun stawia na historię, a nie rozgrywkę

Trwający około 90 sekund materiał nie zawiera fragmentów gameplayu, ale daje najlepszy dotąd wgląd w klimat produkcji przygotowywanej przez Insomniac Games. Twórcy prezentują nowych bohaterów, przeciwników oraz lokacje, które odegrają ważną rolę w historii Wolverine'a. Całość utrzymana jest w bardziej filmowym tonie niż wcześniejsze materiały promocyjne i wyraźnie skupia się na budowaniu atmosfery.

Choć zwiastun nie epatuje brutalnością, z której znany jest komiksowy Logan, skutecznie podsyca oczekiwania wobec jednej z najgłośniejszych premier PlayStation tego roku. Na tym jednak nie koniec. Już 23 lipca, podczas San Diego Comic-Con 2026, odbędzie się specjalny panel poświęcony grze. Wezmą w nim udział deweloperzy z Insomniac Games oraz członkowie obsady, a organizatorzy zapowiadają prezentację zupełnie nowych materiałów. Niewykluczone więc, że poznamy kolejne szczegóły dotyczące fabuły i rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Marvel's Wolverine zadebiutuje 15 września wyłącznie na PS5 i PS5 Pro. Według dotychczasowych doniesień gra nie trafi na komputery osobiste, co odróżnia ją od wielu innych produkcji PlayStation Studios, które z czasem doczekały się pecetowych wydań. Standardowa edycja została wyceniona na 69,99 dolarów, natomiast Digital Deluxe Edition ma kosztować 79,99 dolarów i zaoferuje dodatkowe elementy kosmetyczne oraz bonusową zawartość.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/wolverine-game-ps5-trailer-new/

Tagi:

News
trailer
zwiastun
Marvel
komiks
PlayStation 5
Wolverine
Marvel's Wolverine
premiera gry
adaptacja komiksu
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112