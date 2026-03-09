Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe Astro Bot taniej w Amazon PL. Hit PlayStation dostępny za 176,53 zł

Mikołaj Berlik
2026/03/09 19:00
0
0

Wysoko oceniana platformówka Sony ponownie w promocji.

W ofercie Amazon ponownie dostępna jest promocja na Astro Bot w wersji pudełkowej na PlayStation 5. Platformówka od Sony, która zebrała bardzo dobre recenzje zarówno od graczy, jak i krytyków, kosztuje obecnie 176,53 zł.

Astro Bot
Astro Bot

Astro Bot – oferta w Amazon PL

W aktualnej ofercie polskiego oddziału Amazonu pudełkowe Astro Bot na PS5 wyceniono na 176,53 zł. Produkcja wyróżnia się kolorową oprawą, pomysłowymi poziomami oraz dużym naciskiem na wykorzystanie możliwości kontrolera DualSense. Gra uchodzi za jedną z najlepiej ocenianych platformówek dostępnych na konsolę Sony.

Statek matka PS5 uległ rozbiciu. ASTRO i boty z załogi rozproszyli się po wielu galaktykach. Czas wsiąść do wiernego Dual Speedera i odwiedzić ponad 50 planet pełnych świetnej zabawy, niebezpieczeństw i niespodzianek. Podczas podróży wykorzystaj do maksimum nowe możliwości ASTRO i spotkaj się ponownie z wieloma legendarnymi bohaterami z uniwersum PlayStation!

Oferta obejmuje darmową dostawę kurierem lub do Paczkomatu InPost, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność. Promocja może jednak obowiązywać tylko przez ograniczony czas lub do wyczerpania dostępnych egzemplarzy. Okładka gry jest w języku niemieckim.

Mikołaj Berlik
