Pudełkowe Astro Bot taniej w Amazon PL. Hit PlayStation dostępny za 176,53 zł

W ofercie Amazon ponownie dostępna jest promocja na Astro Bot w wersji pudełkowej na PlayStation 5. Platformówka od Sony, która zebrała bardzo dobre recenzje zarówno od graczy, jak i krytyków, kosztuje obecnie 176,53 zł.

Astro Bot – oferta w Amazon PL

W aktualnej ofercie polskiego oddziału Amazonu pudełkowe Astro Bot na PS5 wyceniono na 176,53 zł. Produkcja wyróżnia się kolorową oprawą, pomysłowymi poziomami oraz dużym naciskiem na wykorzystanie możliwości kontrolera DualSense. Gra uchodzi za jedną z najlepiej ocenianych platformówek dostępnych na konsolę Sony.