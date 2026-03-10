Dziś jest światowy Dzień Mario. To jedna z najważniejszych serii gier wideo na świecie

Jak wspominacie kultowego hydraulika Mario?

10 marca fani na całym świecie obchodzą Dzień Mario, święto poświęcone jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii gier wideo. Charakterystyczny wąsaty bohater w czerwonej czapce od czterech dekad jest symbolem firmy Nintendo i całej branży gier. Dziś jest światowy dzień Mario Historia Mario zaczęła się w 1981 roku w grze arcade Donkey Kong. Postać stworzona przez projektanta Shigeru Miyamoto nie była wtedy jeszcze słynnym hydraulikiem. Nazywała się Jumpman i musiała uratować swoją ukochaną z rąk wielkiego goryla. Dopiero kilka lat później bohater otrzymał imię Mario, które nawiązywało do właściciela magazynu Nintendo w Stanach Zjednoczonych, Mario Segale. W 1983 roku pojawiła się pierwsza gra skupiona wyłącznie na nim. Mowa tu o produkcji Mario Bros., w której Mario i jego brat Luigi walczyli z przeciwnikami w podziemnych kanałach.

Prawdziwy przełom nastąpił w 1985 roku wraz z premierą Super Mario Bros. na konsoli Nintendo Entertainment System. Gra była jednym z najważniejszych tytułów w historii branży. Wprowadziła płynne przewijanie poziomów, rozbudowane platformowe poziomy i charakterystyczny świat Grzybowego Królestwa. Produkcja sprzedała się w dziesiątkach milionów egzemplarzy i stała się symbolem odrodzenia rynku gier po kryzysie z początku lat 80. W kolejnych latach pojawiły się równie popularne kontynuacje, takie jak Super Mario Bros. 3 czy Super Mario World, które rozwijały pomysły z pierwszej części i wprowadzały nowe mechaniki, w tym słynnego dinozaura Yoshiego.

GramTV przedstawia:

Kolejną wielką zmianą był rok 1996 i premiera Super Mario 64 na konsoli Nintendo 64. Ten tytuł zrewolucjonizował gry platformowe, przenosząc Mario do w pełni trójwymiarowego świata. Gra wprowadziła swobodną eksplorację poziomów i sterowanie kamerą, które stały się standardem w późniejszych produkcjach 3D. W kolejnych latach Mario pojawiał się na niemal każdej konsoli Nintendo. Do największych hitów należą między innymi Super Mario Galaxy z 2007 roku, w którym bohater eksplorował planety w kosmosie oraz Super Mario Odyssey z 2017 roku na konsolę Nintendo Switch. Obie produkcje zdobyły świetne recenzje i sprzedały się w milionach egzemplarzy, potwierdzając, że seria wciąż potrafi zachwycać kolejne pokolenia graczy. Mario stał się znacznie więcej niż bohaterem gier. Postać pojawia się w spin-offach sportowych, wyścigach takich jak Mario Kart, a także w filmach i serialach animowanych. W 2023 roku ogromny sukces odniósł również film The Super Mario Bros. Movie., którego na horyzoncie widnieje kontynuacja. Ponad 40 lat po debiucie Mario pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon popkultury. Dzień Mario przypomina, jak wielki wpływ miała seria na rozwój gier wideo, począwszy od prostych automatów arcade po nowoczesne produkcje sprzedawane w setkach milionów egzemplarzy na całym świecie.